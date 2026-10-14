La ciudad de Buenos Aires tiene una importante cartelera de espectáculos. Les presentamos, a continuación dos propuestas para ir al teatro:

VISITANDO AL SR GREEN

En el TEATRO MULTITEATRO (Av. Corrientes 1283). Días de función: Miécoles, Jueves, Viernes, Sábados y Domingos. Elenco: Jorge Suárez y Facundo Arana.

Ross Gardiner, un joven ejecutivo neoyorquino que, tras un incidente de tránsito en el que casi atropella al Sr. Green, un viudo mayor que vive solo, es condenado por un tribunal a visitarlo una vez por semana durante seis meses para asistirlo en las tareas que necesite. Lo que comienza como una obligación incómoda enfrenta a dos hombres separados por la edad, las costumbres y formas muy distintas de entender la vida. Con el paso de los encuentros, las diferencias iniciales dan lugar a un vínculo inesperado que pondrá a prueba sus prejuicios, sus convicciones y su manera de relacionarse con los demás.

Con una combinación de humor y sensibilidad, la obra aborda temas como la amistad, la empatía, la familia, la soledad y la aceptación, invitando al público a reflexionar sobre la importancia de escuchar al otro y abrirse a nuevas perspectivas. Ver menos

MISERY

En el TEATRO METROPOLITAN (Av. Corrientes 1343). Días de función: Jueves, Viernes, Sábados y Domingos. Elenco: Julia Calvo y Juan Gil Navarro.

Misery, la obra teatral basada en la novela de Stephen King, esta versión de William Goldman, con la adaptación en Argentina de Daniel Botti y Manuel González Gil «es una historia que ya tuvo múltiples versiones teatrales en todo el mundo y una recordada adaptación cinematográfica en 1990, protagonizada por Kathy Bates y James Caan, con una interpretación que marcó un hito en la historia del cine». Esta nueva versión teatral propone una mirada renovada del material, adaptada a la sensibilidad contemporánea, sin perder la tensión y el clima opresivo que la convirtieron en un clásico.

La obra narra la historia de Paul Sheldon, un escritor que intenta dejar atrás el éxito comercial de una saga romántica para iniciar una etapa más ambiciosa de su carrera. Tras sufrir un accidente automovilístico, es rescatado por Annie Wilkes, una enfermera solitaria que se presenta como su «fan número uno». Lo que comienza como un acto de salvación se transforma en una pesadilla cuando Paul descubre que está prisionero de una mujer obsesiva, dispuesta a todo para que su personaje favorito vuelva a la vida. El encierro, la manipulación psicológica y la violencia latente construyen un suspenso constante que no da respiro al espectador.

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