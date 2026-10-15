La ley 1545 previene, controla y corrige la contaminación acústica en la ciudad de Buenos Aires. Tiene como objeto proteger a las personas de los ruidos y vibraciones que pueden afectar a su salud. La contaminación acústica consiste en la introducción de ruidos o vibraciones en el ambiente habitado o en el ambiente externo, generados por la actividad humana, en niveles que produzcan alteraciones, molestias, o que resulten perjudiciales para la salud de las personas y sus bienes, para los seres vivos, o produzcan deterioros de los ecosistemas naturales.

Los ruidos que generan contaminación acústica en la ciudad

Vehículos: El nivel sonoro emitido por un vehículo en su situación más desfavorable de marcha no debe exceder los valores límites de emisiones establecidos.

Trabajos en la vía pública: A los fines de no producir contaminación acústica, los trabajos realizados en la vía pública, actividades de carga y descarga de mercadería, las obras públicas y privadas, se tienen que ajustar a las siguientes prescripciones:

El horario de trabajo de dichas actividades es dentro del período diurno. Entre las 7.00 y las 20.00 de lunes a viernes, y de 8.00 a 13.00 los sábados. Fuera de esos horarios, no está permitido el uso de herramientas ruidosas, ni maquinarias pesadas. Las actividades que justifiquen técnicamente la imposibilidad de respetar dichos valores necesitarán una autorización expresa. Se exceptúan de esta la obligación establecida: Las obras de reconocida urgencia; Las obras y trabajos que se realicen por razones de seguridad o peligro; Las obras y trabajos que por sus inconvenientes o por razones operativas no puedan realizarse durante el período diurno. El servicio público de higiene urbana debe adoptar las medidas y precauciones necesarias para cumplir con los límites de ruido establecidos por la Ley.

Los establecimientos donde se ubiquen actividades o instalaciones que generen niveles sonoros interiores superiores a 70 dBA, tienen que tener aislamientos acústicos más restrictivos, en función de los niveles de ruido producidos en el interior de las mismas y horario de funcionamiento. En establecimientos de espectáculos públicos, locales bailables y de actividades recreativas donde se superen los 80 dBA tienen que colocar en un lugar visible el siguiente aviso: “Los niveles sonoros en este lugar pueden provocarle lesiones permanentes en el oído”.

En los edificios

El Reglamento de Copropiedad y la Ley 941 contemplan cláusulas sobre ruidos molestos en los edificios. Está prohibido realizar actividades que alteren la tranquilidad del edificio fuera del horario permitido, esto incluye reparaciones o reuniones sociales ruidosas. Los administradores tienen que mediar cuando se producen conflictos entre vecinos por ruidos.

¿Dónde se denuncia un ruido molesto?

En la web Ba Colaborativa se pueden reportar ruidos y vibraciones de carácter molestos generados por establecimientos que no ejerzan una actividad económica y aquéllos provenientes de fuentes móviles (Consorcios de Propietarios, Autopistas, Líneas de colectivo o Transportes. Club social, cultural o deportivo. Establecimientos Públicos, Asociaciones Civiles sin fines de lucro o Iglesias/Templos).

Para verificar la infracción a la normativa, el inspector debe realizar las mediciones técnicas desde el domicilio donde se escucha el ruido. Si se trata de problemas entre particulares o vecinos (por ejemplo: la molestia proviene de un domicilio particular o la fuente corresponde a voces humanas, ladridos de perro, ruidos ocasionados por el movimiento de mobiliario o ruidos por pelotazos) se puede solicitar el servicio de mediación comunitaria en https://buenosaires.gob.ar/tramites/mediaciones o denunciarlo en el Ministerio Público Fiscal https://denuncias.fiscalias.gob.ar/

Recomendaciones para los lectores de la nota: “Contaminación acústica en la ciudad”