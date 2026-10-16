Había un lugar de comidas rápidas conocido hace décadas como Fame Fast Food, con su propuesta de autoservicio. Tuvo en la zona tres sucursales, una en José Hernández 2320 (fue la primera en cerrar), otra en Ciudad de la Paz 2250, y la última en cerrar fue la que estaba ubicada en Av. Cabildo 2921.

En sus últimos tiempos había cambiado su nombre a “Famenovo”. Se fundió en el año 2021 como consecuencia de una pronunciada caída en las ventas, que comenzó en el 2020 con el inicio de la cuarentena y los confinamientos obligatorios, ante la irrupción del coronavirus. El dueño de FAME, en diálogo con Mi Belgrano, contó que estuvieron un año y medio intentando aguantar como se podía, gastando los pocos ahorros que quedaban; hasta que llegó el momento en que no había de dónde más sacar y tuvieron que cerrar.

Recuerdos de los vecinos

“Me acuerdo cuando repartían las cuponeras de descuentos en la puerta del colegio”. “Era un lugar cálido y receptivo para nosotros los adultos mayores. Además la comida era de calidad, tenía una buena atención y precios accesibles. Me quedo con muy buenos recuerdos”. “Íbamos a comer todos los sábados”. “Los FAME pesos se extrañan”.

“El de Ciudad de la Paz era un lugar hermoso que disfruté con mis hijos y el ciber que estaba delante era lo más”. “Me hace acordar a mis abuelos. Íbamos a la de José Hernández”. “El mejor revuelto de gramajo y excelente la mousse de chocolate”. “Me acuerdo de la monedita para pedir el café”. “Que ricos eran los alfajores de maicena que te daban con el café”. “El Bife de Chorizo salía $1, yo lo vi, no me lo contaron”. “Tenía buenos platos para llevar o para comer en el lugar. Había mucha gente mayor en mesas solas que pasaban buena parte del día ahí”. “En el de José Hernández, en la parte de arriba tenía un cibercafé, ahí pasé varias horas incluso haciendo trámites importantes y cosas de laburo”.

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