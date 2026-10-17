El Gobierno Porteño recuperó un viejo galpón de 274 m² y abrió un Centro de Salud en el Parque Ferroviario Colegiales. El CeSAC 51 funciona en Moldes y Zabala. Allí, los vecinos se pueden atender en los consultorios de medicina general, pediatría, tocoginecología, psiquiatría, diagnóstico por imagen, fonoaudiología, nutrición, psicopedagogía y psicología.

Fernán Quirós, ministro de salud, dijo: “Este nuevo CeSAC es una puerta de entrada muy importante al sistema público de salud. La atención primaria no es solamente el lugar donde uno hace una consulta: es donde podemos prevenir, detectar problemas de manera temprana, hacer seguimientos y ordenar el recorrido de cada paciente dentro de toda la red. La idea es que el vecino

tenga un equipo de salud que lo conozca y que, cuando necesite un estudio, un especialista o

una atención de mayor complejidad, pueda vincularlo con los centros de diagnóstico o con los

hospitales”.

Hay distintas maneras de sacar turnos para atenderse en forma gratuita en los CeSAC: mediante la línea 147 (opción 1); por intermedio de Boti, el WhatsApp de la Ciudad (11-5050-0147) o de BAX, la nueva APP Porteña asistida por inteligencia artificial; ingresando con usuario y clave miBA en la página web https://serviciosba.buenosaires.gob.ar/turnos-salud o en forma presencial, en los centros de salud.

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