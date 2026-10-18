La madre de ciudad no tiene pasto, tiene baldosas flojas. Mi hijo no sabe lo que es trepar un árbol, pero te juro que te distingue el ruido de una moto de delivery de la sirena de un patrullero a cuatro cuadras. Es un chico con calle. Literalmente, porque vivimos en un departamento de dos ambientes donde si estirás las piernas, le pateás el rompecabezas.
El otro día cometí el error de mi vida: decidí ir a la plaza. La plaza queda a dos cuadras. Dos. Para una madre en la ciudad, dos cuadras son como el Cruce de los Andes. El Operativo Salida. Tenés que armar la mochila con tres mudas de ropa, dos botellas de agua, toallitas húmedas, galletitas de agua, galletitas dulces, un tupper con manzana cortada que se va a poner negra en cinco minutos, el monopatín, el casco del monopatín y tres autitos.
Kilometro cero de la aventura
Salimos y llegamos a la vereda. Kilómetro cero de la aventura. Le digo: «Bueno, mi amor, vamos en el monopatín». Hace media cuadra y me dice: «Mamá, me cansé». ¡¿Cómo que te cansaste?! ¡Tenés cuatro años y la energía de una planta nuclear! ¿En qué se te fue la batería, en pestañear?
Y ahí empieza el verdadero deporte urbano: el acarreo. Terminó caminando una cuadra y media con: el nene a upa (que pesa 18 kilos), la mochila militar en la espalda, el monopatín colgado del codo izquierdo y arrastrando el casco con el pie derecho. Parezco un transformer roto. Llegamos a la plaza. Un rectángulo de tres por tres con dos hamacas y 50 palomas. Cuando por fin me siento en un banco de plaza, respiro, saco el mate… el nene mira el tobogán, me mira a mí y me dice: «Mamá… me quiero ir a casa a mirar la tele». ¡Feliz día a las vecinas madres!
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