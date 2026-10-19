Del 05 de octubre hasta el 06 de noviembre estará abierta la preinscripción para el Ciclo Lectivo 2027. Se debe ingresar a https://inscripciones.buenosaires.gob.ar e iniciar sesión en miBA con CUIL o email y contraseña. Está dirigido a todos aquellos aspirantes a ingresar por primera vez a una escuela de gestión estatal de la Ciudad de Buenos Aires o que cambien de nivel educativo.
- Estudiantes matriculados en escuelas de gestión estatal de la Ciudad de Buenos Aires que cambien de nivel (de sala de 5 a 1er grado de Primaria y de 7mo grado a 1er año de Secundaria).
- Estudiantes de Nivel Inicial que ingresen por primera vez a un jardín de gestión estatal, para todas las salas.
- Estudiantes provenientes de escuelas privadas de la Ciudad de Buenos Aires, para todas las salas, grados y años.
- Estudiantes provenientes de escuelas de otras provincias o del exterior, ya sean privadas o estatales en cualquier sala, grado o año.
- Estudiantes para la modalidad de Educación Especial que no se encuentren matriculados en gestión estatal de la Ciudad de Buenos Aires. Para mayor información, pueden comunicarse al Email: inscripcion.educacionespecial@bue.edu.ar
- Estudiantes para las modalidades de Educación Especial y Adultos y Adolescentes.
Cómo continúa el trámite
- Control documental (5 de octubre al 17 de noviembre de 2026): Consiste en la presentación de la documentación que respalda la información suministrada en el Sistema de Inscripción en Línea.
- Consulta del estado de asignación de vacantes: A partir del 4 de diciembre de 2026 se consulta ingresando a la plataforma. A partir del 9 de diciembre de 2026 se podrá consultar en las escuelas y sedes habilitadas.
- Sorteo Público Anual (21 de octubre de 2026): Es el mecanismo de desempate para ordenar a los aspirantes en caso de igualar las condiciones de ingreso.
Para realizar la inscripción de manera presencial, pueden acercarse a cualquiera de las sedes con turno previo que se solicita desde la Web (https://turnoseducacion.buenosaires.gob.ar/inscripcionEnLinea). Si necesitan ayuda con la inscripción pueden comunicarse al 147, opción 2.3.3.1.
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