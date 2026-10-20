Este martes 20 de octubre de 2026, fue un día de tensión en Villa Urquiza. Todo comenzó a las primeras horas de la mañana, en la estación Juan Manuel de Rosas de la línea B. Allí, la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP) se estaban manifestando, denunciando esquemas de tercerización laboral por parte de la concesionaria Emova.
Cuando las fuerzas de seguridad llegaron para despejar a los manifestantes, comenzaron los incidentes. Dos dirigentes gremiales fueron arrestados y eso provocó que el gremio decida interrumpir el servicio de las 6 líneas de subte y el Premetro. Exigían la liberación inmediata de los dirigentes detenidos. Poco después de las 14 horas, un grupo de manifestantes cortó el tránsito en Triunvirato y Roosevelt. Antes de las 15 horas, la policía pudo dispersar a los manifestantes hacia la vereda. Luego de la liberación de los metrodelegados y tras más de cinco horas de paro, se reanudó el servicio.
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