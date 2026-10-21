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Mi Buenos Aires Mi Ciudad de Octubre 2026

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Mi Buenos Aires Mi Ciudad de Octubre 2026

En esta edición de Mi Buenos Aires Mi Ciudad de Octubre 2026, se pueden leer las siguientes notas:

01) Contaminación acústica en la ciudad

02) Dos propuestas para ir al teatro

03) Cafés en parques y plazas

04) Reforma integral del código contravencional

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Auspician MBMC
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