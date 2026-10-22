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Parientes y amigos de alcohólicos

22 octubre, 2026 #Alanon, #Alcohólicos,#Charlas
Parientes y amigos de alcohólicos

Los Grupos de Familia Alanon son una hermandad de parientes y amigos de alcohólicos que comparten su experiencia, fortaleza y esperanza con el fin de encontrar una solución a su problema común. Hay grupos de padres, de hermanos, de hijos, de esposas, etc. Hacemos reuniones cerradas, presenciales y virtuales, donde se lee una literatura en base a los doce pasos, doce tradiciones y doce conceptos, es una copia fiel de lo que es el programa de Alcohólicos Anónimos. En diálogo con Mi Belgrano, el delegado de Alanon del distrito capital respondió a nuestras inquietudes.

¿En dónde se reúnen? ¿Pueden ir alcohólicos?

El Grupo Belgrano se reúne en la Iglesia de la Redonda, Vuelta de Obligado 2042, los martes y jueves de 19.30 a 20.50 horas. Las reuniones son grupales y la participación es gratuita. Cabe aclarar que estos grupos se mantienen por aportes voluntarios de los asistentes. Las reuniones son para familiares o amigos de alcohólicos pero puede haber una situación en la que un alcohólico tenga un familiar con la misma problemática. A estos miembros se los denomina de doble dirección porque están en ambas instituciones (Alcohólicos Anónimos y Alanon).

¿Qué consejos dan?

En Alanon no se dan consejos, se dan sugerencias. La diferencia es que en el consejo te estoy diciendo lo que tenés que hacer y la sugerencia es qué hice yo viviendo la misma situación, cómo pude salir y recuperarme.

Para más información pueden visitar la Página Web: https://alanon.org.ar/ o enviar un Email a:
info@alanon.org.ar o comunicarse por teléfono al 4382-9229 de lunes a viernes, de 9 a 13 hs. También pueden escribir por WhatsApp: 11 3256 4729.

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