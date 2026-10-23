La UCR de la Comuna 13 presentó un proyecto de iniciativa legislativa para crear una feria para emprendedores en Colegiales.La idea es destinar los galpones de Federico Lacroze 2700/2750 ubicados dentro del Parque Ferroviario de Colegiales, a una feria de producción local y actividades abiertas al barrio, con la administración del predio a cargo de la Junta Comunal 13. El inmueble no tiene uso específico y permanece cerrado desde la creación del parque.

La feria para emprendedores en Colegiales funcionaría los sábados, domingos y feriados de 10 a 20 horas, con prioridad para los postulantes que vivan o desarrollen su actividad productiva en la Comuna 13. El proyecto también prevé talleres, capacitaciones y actividades culturales y comunitarias. “Venimos hace tiempo hablando con los feriantes, los emprendedores y los artesanos de nuestra comuna y todos coinciden en la necesidad de más espacios en donde poder ofrecer sus productos. Es necesario que todos los niveles del gobierno escuchen los reclamos de los ciudadanos y esperamos que la legislatura apoye esta iniciativa”, señaló el Sec. Comunal de la Juventud, Agustín García.

La iniciativa asigna a la Junta Comunal la administración, el cuidado y el mantenimiento de los inmuebles, además de la programación de actividades. También establece que debe ser consultada antes de definir la cantidad y distribución de los puestos. La feria se incorporaría al régimen vigente de la Ciudad, que regula la inscripción, los permisos y la fiscalización.

Sobre la Feria

La comunera Elizabeth Gazali explicó: “Presentamos una iniciativa legislativa para crear el centro de emprendedores de Colegiales. El proyecto contó con el apoyo de la mayoría de la junta y esperamos que se emplace sin dilaciones para que pueda tratarlo la legislatura”.

“Queremos que los emprendedores tengan un espacio propio, donde puedan mostrar y vender lo que hacen, y que al mismo tiempo el lugar tenga vida y se convierta en parte del día a día del barrio. Creemos en un Estado cercano, que no mire desde afuera, sino que acompañe, genere oportunidades y dé herramientas. Los que trabajamos por la comuna tenemos que estar ahí, porque también se construye comunidad cuando ayudamos a que nuestros vecinos puedan impulsar sus proyectos y salir adelante”, señaló Julieta

Carbajal, Presidenta de la UCR en la Comuna 13. El proyecto exige difundir las convocatorias, las vacantes y los resultados de la selección, brindar asistencia presencial para las inscripciones y publicar un informe anual sobre el funcionamiento del espacio. Además, obliga al Ejecutivo a garantizar las obras, las condiciones de seguridad y accesibilidad y los recursos necesarios para la gestión comunal.

“Quienes producen en nuestros barrios necesitan oportunidades concretas para vender y sostener su trabajo. Esta

propuesta les ofrece un lugar y, al mismo tiempo, le da a la Comuna una responsabilidad efectiva sobre un espacio público. Queremos que la descentralización se traduzca en decisiones, recursos y capacidad de gestión cerca de los vecinos”, expresó Hernán Rossi, presidente de la UCR CABA y referente de la Comuna 13.

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