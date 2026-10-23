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Feria para emprendedores en Colegiales

23 octubre, 2026 #Colegiales, #Emprendedores, #Feria,#Feria emprendedores
Una feria para emprendedores en Colegiales

La UCR de la Comuna 13 presentó un proyecto de iniciativa legislativa para crear una feria para emprendedores en Colegiales.La idea es destinar los galpones de Federico Lacroze 2700/2750 ubicados dentro del Parque Ferroviario de Colegiales, a una feria de producción local y actividades abiertas al barrio, con la administración del predio a cargo de la Junta Comunal 13. El inmueble no tiene uso específico y permanece cerrado desde la creación del parque.

La feria para emprendedores en Colegiales funcionaría los sábados, domingos y feriados de 10 a 20 horas, con prioridad para los postulantes que vivan o desarrollen su actividad productiva en la Comuna 13. El proyecto también prevé talleres, capacitaciones y actividades culturales y comunitarias. “Venimos hace tiempo hablando con los feriantes, los emprendedores y los artesanos de nuestra comuna y todos coinciden en la necesidad de más espacios en donde poder ofrecer sus productos. Es necesario que todos los niveles del gobierno escuchen los reclamos de los ciudadanos y esperamos que la legislatura apoye esta iniciativa”, señaló el Sec. Comunal de la Juventud, Agustín García.

La iniciativa asigna a la Junta Comunal la administración, el cuidado y el mantenimiento de los inmuebles, además de la programación de actividades. También establece que debe ser consultada antes de definir la cantidad y distribución de los puestos. La feria se incorporaría al régimen vigente de la Ciudad, que regula la inscripción, los permisos y la fiscalización.

Sobre la Feria

La comunera Elizabeth Gazali explicó: “Presentamos una iniciativa legislativa para crear el centro de emprendedores de Colegiales. El proyecto contó con el apoyo de la mayoría de la junta y esperamos que se emplace sin dilaciones para que pueda tratarlo la legislatura”.

“Queremos que los emprendedores tengan un espacio propio, donde puedan mostrar y vender lo que hacen, y que al mismo tiempo el lugar tenga vida y se convierta en parte del día a día del barrio. Creemos en un Estado cercano, que no mire desde afuera, sino que acompañe, genere oportunidades y dé herramientas. Los que trabajamos por la comuna tenemos que estar ahí, porque también se construye comunidad cuando ayudamos a que nuestros vecinos puedan impulsar sus proyectos y salir adelante”, señaló Julieta
Carbajal, Presidenta de la UCR en la Comuna 13. El proyecto exige difundir las convocatorias, las vacantes y los resultados de la selección, brindar asistencia presencial para las inscripciones y publicar un informe anual sobre el funcionamiento del espacio. Además, obliga al Ejecutivo a garantizar las obras, las condiciones de seguridad y accesibilidad y los recursos necesarios para la gestión comunal.

“Quienes producen en nuestros barrios necesitan oportunidades concretas para vender y sostener su trabajo. Esta
propuesta les ofrece un lugar y, al mismo tiempo, le da a la Comuna una responsabilidad efectiva sobre un espacio público. Queremos que la descentralización se traduzca en decisiones, recursos y capacidad de gestión cerca de los vecinos”, expresó Hernán Rossi, presidente de la UCR CABA y referente de la Comuna 13.

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