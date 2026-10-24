Mi Belgrano

Barrio de Belgrano y alrededores. Noticias y guía de comercios profesionales y servicios de los barrios de la Comuna 13 (Belgrano, Colegiales, Núñez) y la Comuna 12 (Coghlan, Saavedra, Villa Urquiza, Villa Pueyrredón)

Archivo Charlas Museos

Cartografías del hacer

24 octubre, 2026 #Charlas, #Museo,#Museo Yrurtia
Cartografías del hacer

Este domingo 25 de octubre de 2026 a las 16 horas, el Museo Yrutia invita a Cartografías del hacer, una charla con el grupo de artistas del taller “Palacio México” para saber cómo se configuran los nuevos espacios de producción. Antes de ser institución, el museo fue la casa-taller de dos artistas, Rogelio Yrurtia y Lía Correa Morales, donde los espacios de producción y de vida cotidiana se encontraban entrelazados.

A través de charlas con distintos talleres, buscan acercar al panorama artístico contemporáneo y conocer las experiencias de artistas que apuestan por la producción, la investigación y el intercambio en espacios de trabajo colectivos. El museo está ubicado en O´Higgins 2390 (barrio de Belgrano) y cuenta con una entrada accesible por Blanco Encalada 2040.

Recomendaciones para los lectores de la nota: “Cartografías del hacer”

Entrada relacionada

Feria para emprendedores en Colegiales

Parientes y amigos de alcohólicos

Tensión en Villa Urquiza

Te has perdido

Archivo Charlas Museos

Cartografías del hacer

24 octubre, 2026 admin
Deportes

Una casa de apuestas deportivas

24 octubre, 2026 admin
Clasificados Consorcios Inseguridad Seguridad Servicios Servicios Varios Vigilancia

Seguridad y vigilancia integral privada

24 octubre, 2026 admin
Archivo Colegiales Emprendimientos Ferias

Feria para emprendedores en Colegiales

23 octubre, 2026 admin