Este domingo 25 de octubre de 2026 a las 16 horas, el Museo Yrutia invita a Cartografías del hacer, una charla con el grupo de artistas del taller “Palacio México” para saber cómo se configuran los nuevos espacios de producción. Antes de ser institución, el museo fue la casa-taller de dos artistas, Rogelio Yrurtia y Lía Correa Morales, donde los espacios de producción y de vida cotidiana se encontraban entrelazados.
A través de charlas con distintos talleres, buscan acercar al panorama artístico contemporáneo y conocer las experiencias de artistas que apuestan por la producción, la investigación y el intercambio en espacios de trabajo colectivos. El museo está ubicado en O´Higgins 2390 (barrio de Belgrano) y cuenta con una entrada accesible por Blanco Encalada 2040.
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