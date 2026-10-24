Desde el celular, actualmente se puede apostar en diferentes eventos deportivos (fútbol, NBA, tenis, etc). A la hora de elegir una casa de apuestas deportivas, es importante seleccionar aquellos sitios que operan con licencias internacionales. Además, para elegir bien, hay que conocer diferentes detalles técnicos. Es necesario realizar una exhaustiva evaluación, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: seguridad, métodos de pago y velocidad de retiro. Otro punto a considerar son los bonos que ofrecen cada una.

También es importante la experiencia del usuario. Para ello es necesario y fundamental, que sea fácil de usar. Que tenga una interfaz limpia que permita encontrar rápidamente lo que no quiera. Además, hay que considerar el rendimiento de las APPS y de sus versiones web en los distintos modelos de celulares existentes. Deben tener tiempos de carga rápidos y un diseño adaptado que no consuma demasiados datos móviles.

Otro punto a considerar es el servicio al cliente. Que tenga un soporte por chat en vivo, por Email y que los operadores respondan rápido, en castellano, a la hora de resolver problemas técnicos o de pagos.

Algunas opciones que existen actualmente

01) JugaBet: Opera bajo una licencia internacional y se destaca por tener una plataforma estable, rápida y sencilla de usar, incluso para los principiantes. Tiene disponibles más de 20 deportes. Ofrece un bono de bienvenida en apuestas gratis durante los primeros cinco depósitos.

02) FunBet: Es ideal para los apostadores principiantes, porque prioriza la simplicidad y la rapidez. Cuenta con más de 35 deportes. Ofrece también un bono de bienvenida.

03) Wazamba: Rompe el molde tradicional ofreciendo una aventura donde se pueden acumular puntos y recompensas mientras se apuesta. Cuenta con un entorno seguro, entretenido y con una muy buena estética visual única.

04) TikiTaka: Cuenta con licencia internacional y ha crecido rápido entre usuarios sudamericanos que buscan estadísticas. Tiene más de 25 deportes con fuerte enfoque en fútbol europeo y sudamericano. Ofrece un bono de bienvenida.

05) Infinity Sports: Ofrece apuestas deportivas y casino en una sola plataforma.

06) FestivalPlay: La popularidad que se ha ganado en Latinoamérica, está basada en su navegación fluida durante los eventos en vivo. Ofrece más de 40 disciplinas. También otorga un bono de bienvenida.

07) SapphireBet: Se enfoca especialmente en eSports y deportes americanos (nichos donde otras plataformas suelen quedarse cortas). Tiene licencia internacional. Cuenta con más de 40 disciplinas y una interfaz diseñada para celulares que permite apostar de forma instantánea. También tiene un bono de bienvenida.

08) Rabona: Es una plataforma confiable que mezcla una interfaz moderna con una gran oferta deportiva. Está muy bien posicionada en aquellos jugadores que utilizan criptomonedas. Entre las más de 30 disciplinas que tiene, incluye fútbol, tenis, UFC, hockey y eSports con transmisiones selectas. Cuenta con un bono de bienvenida.

09) Melbet: Lleva años operando a nivel internacional y sobresale por la gran cantidad de métodos de pago disponibles que ofrece. Tiene un generoso bono de bienvenida.

10) 22BET: Es una plataforma emergente con promociones agresivas para el mercado latino. Tiene más de 40 deportes y un bono de bienvenida.