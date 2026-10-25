Tu casamiento en el Museo Saavedra (Crisólogo Larralde 6309), es posible porque el Registro Civil cuenta con una modalidad distinta para contraer matrimonio, los casamientos en lugares emblemáticos. Hoy la Ciudad pone a disposición más de 30 opciones: jardines, museos, bibliotecas, centros culturales, parques, glorietas, estadios de fútbol y teatros, entre otros. El cupo total de invitados es de 40 personas, incluidos novios y testigos. La solicitud de reserva de turno para matrimonios en lugares emblemáticos se realiza desde la siguiente Web: https://buenosaires.gob.ar/tramites/solicitud-de-reserva-de-turno-para-matrimonios-en-lugares-emblematicos

Sobre el Museo

El Museo Histórico de Buenos Aires Cornelio de Saavedra tiene una colección de objetos y documentos que forman parte de la riqueza patrimonial nacional y narran los procesos históricos argentinos y de la Ciudad de Buenos Aires. Fue renovado en el año 2022 y la nueva museografía propone una nueva forma de exhibir la colección para que la infancia pueda conectarse con distintas épocas de la historia desde una mirada lúdica y didáctica. La selección de los objetos que conforman sus colecciones, documentos, manuscritos, obras de arte, indumentaria y objetos de uso cotidiano como abanicos y peinetones, se relacionan de manera interactiva con las nuevas tecnologías como puente entre el pasado y el presente, mirando hacia el futuro.

En sus diez salas se recorren los diferentes periodos históricos de la ciudad de Buenos Aires desde su fundación: el virreinato, las Invasiones Inglesas, la Revolución de Mayo; la gesta de la Independencia; el surgimiento de las autonomías provinciales; la Confederación rosista; el camino hacia una Constitución Nacional; las mujeres en la historia argentina (1810-1910); la Guerra de la Triple Alianza; la formación del Estado Nacional; las transformaciones políticas y económicas de nuestro país de fines del siglo XIX; Leandro N. Alem y el nacimiento de la Unión Cívica Radical y el proceso inmigratorio, hasta llegar a 1912, momento en que Ricardo Zemborain dona por voluntad testamentaria sus colecciones para dar origen al primer museo histórico de la Ciudad.

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