Desde las 22 horas de este lunes 26 de octubre de 2026, se realizará un nuevo cierre del puente Labruna. El cierre será hasta las 6 de mañana del martes 27 de octubre. La mano del puente Labruna que une la colectora de Av. Cantilo con Av. Udaondo, Av. Figueroa Alcorta, Av. Del Libertador estará cerrada porque se asfaltará la calzada. Como alternativa, el tránsito que circule por la colectora de Cantilo deberá continuar hacia el norte hasta el enlace con Av. Del Libertador ubicado debajo de Av. General Paz. Este mismo desvío será utilizado por la línea 28 de colectivos.

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