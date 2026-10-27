Las estafas telefónicas están a la orden del día, por eso hay que ser muy cuidadosos. Una vecina nos envió el siguiente mensaje: Ayer me llamaron supuestamente de Mercado Libre, dijeron mi nombre completo, las tarjetas que tengo en el banco (nombrando la entidad) asociadas a la cuenta y luego arrancaron un diálogo absurdo, hasta que les corté. Recordemos que no importa los datos que nos den NUNCA Mercado Libre o Mercado Pago llama por teléfono. No importa lo que les digan, corten y luego verifican.

A tener en cuenta:

El objetivo de estas llamadas es engañar para obtener dinero, datos sensibles o acceso a cuentas.

Los estafadores suelen hacerse pasar por bancos, entidades oficiales o empresas, generando urgencia con excusas como movimientos sospechosos, multas, actualizaciones, mejoras.

El peligro definitivo aparece cuando solicitan información sensible.

En lo posible no atender llamados telefónicos de número desconocidos o que uno no tiene agendado.

Una empresa legítima no se contacta por teléfono para pedir ningún dato (PIN, contraseñas, códigos de un solo uso) ni solicita instalar aplicaciones de control remoto en el teléfono.

La regla es colgar de inmediato y contactar directamente al número oficial de la entidad.

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