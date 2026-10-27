Las estafas telefónicas están a la orden del día, por eso hay que ser muy cuidadosos. Una vecina nos envió el siguiente mensaje: Ayer me llamaron supuestamente de Mercado Libre, dijeron mi nombre completo, las tarjetas que tengo en el banco (nombrando la entidad) asociadas a la cuenta y luego arrancaron un diálogo absurdo, hasta que les corté. Recordemos que no importa los datos que nos den NUNCA Mercado Libre o Mercado Pago llama por teléfono. No importa lo que les digan, corten y luego verifican.
A tener en cuenta:
- El objetivo de estas llamadas es engañar para obtener dinero, datos sensibles o acceso a cuentas.
- Los estafadores suelen hacerse pasar por bancos, entidades oficiales o empresas, generando urgencia con excusas como movimientos sospechosos, multas, actualizaciones, mejoras.
- El peligro definitivo aparece cuando solicitan información sensible.
- En lo posible no atender llamados telefónicos de número desconocidos o que uno no tiene agendado.
- Una empresa legítima no se contacta por teléfono para pedir ningún dato (PIN, contraseñas, códigos de un solo uso) ni solicita instalar aplicaciones de control remoto en el teléfono.
- La regla es colgar de inmediato y contactar directamente al número oficial de la entidad.
Recomendaciones para los lectores de la nota: “Estafas telefónicas”
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