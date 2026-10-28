Ayer, martes 27 de octubre de 206 por la noche, se produjo un incendio en Mendoza y Húsares, en el Bajo Belgrano, en un edificio de 12 pisos. Cinco dotaciones de los Bomberos de la Ciudad y varias ambulancias del SAME acudieron al lugar. Antes del arribo de los bomberos, la totalidad de las personas habían salido del edificio. El fuego generalizado se desarrolló en la cocina de un departamento del quinto piso. El proceso fue atacado por los bomberos con una línea de 38 mm, pudiendo así controlar el fuego.

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