Todo lo que hay que saber de la Liga Nacional de Básquet 2026-27

La Liga Nacional de Básquet 2026-27 ya está en marcha: conocé los equipos participantes, el formato de competencia, las fechas clave y cómo se definirá al próximo campeón del básquet argentino.

La Liga Nacional de Básquet 2026-27 ya comenzó y promete otra temporada apasionante.. Con 18 equipos en competencia, el torneo más importante del básquet argentino tiene como vigente campeón a Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, que buscará defender la corona conseguida frente a Quimsa en las finales de la edición anterior.

El campeonato arrancó el 28 de septiembre de 2026 y se extenderá hasta junio de 2027, cuando se dispute la serie decisiva por el título. Además de la lucha por el trofeo, la fase regular determinará qué equipos avanzarán a los playoffs y cuáles deberán jugar por la permanencia en la máxima categoría.

¿Cuándo empezó y cuándo termina la Liga Nacional de Básquet 2026-27?

El partido inaugural se disputó el lunes 28 de septiembre, con Lanús frente a Gimnasia de Comodoro Rivadavia. El Granate volvió a la elite del básquet nacional y tuvo un estreno exigente ante el último campeón.

La fase regular está prevista para finalizar a fines de abril de 2027. Después llegarán la Reclasificación y las distintas rondas de playoffs, con una definición por el campeonato programada para junio.

Para analizar las principales candidaturas y comparar las opciones de cada club, los pronósticos Liga Nacional de Básquet de WinComparator pueden servir como referencia a lo largo de una competencia que promete mucha paridad.

¿Qué equipos juegan la Liga Nacional de Básquet 2026-27?

La temporada cuenta con 18 participantes de distintas provincias y ciudades, incluidos históricos de la competencia y clubes que buscan consolidarse en la máxima categoría. El regreso de Lanús es una de las novedades de esta edición, mientras que Unión de Santa Fe dejó su lugar en la elite y competirá en la Liga Argentina.

Los 18 equipos de la Liga Nacional 2026-27 son:

Argentino de Junín

Atenas de Córdoba

Boca Juniors

Ferro Carril Oeste

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia

Independiente de Oliva

Instituto de Córdoba

Lanús

La Unión de Formosa

Oberá Tenis Club

Olímpico de La Banda

Peñarol de Mar del Plata

Platense

Quimsa de Santiago del Estero

Racing de Chivilcoy

Regatas Corrientes

San Lorenzo

San Martín de Corrientes.

¿Cómo es el formato de la Liga Nacional de Básquet?

La primera etapa se juega con un sistema de todos contra todos a dos ruedas. Cada equipo disputa 34 partidos en la fase regular, con encuentros como local y visitante frente a los otros 17 participantes. La clasificación se define por los resultados acumulados y la posición final determina el camino de cada club hacia el título o la permanencia.

El sistema de competencia establece lo siguiente:

Del primero al cuarto puesto: clasificación directa a los cuartos de final.

clasificación directa a los cuartos de final. Del quinto al duodécimo puesto: acceso a la Reclasificación.

acceso a la Reclasificación. Del decimotercero al decimosexto puesto: finalización de la temporada sin ingresar a los playoffs ni disputar la serie por el descenso.

finalización de la temporada sin ingresar a los playoffs ni disputar la serie por el descenso. Decimoséptimo y decimoctavo puesto: disputa de una serie por la permanencia, cuyo perdedor perderá la categoría.

La Reclasificación se juega al mejor de cinco partidos, al igual que los cuartos de final y las semifinales. En cambio, las Finales de la Liga Nacional se disputan al mejor de siete encuentros. En las series, la ventaja de localía corresponde al equipo mejor ubicado en la fase regular.

¿Qué equipos ganaron más títulos de la Liga Nacional?

La historia de la Liga Nacional tiene a Atenas de Córdoba como máximo campeón, con nueve consagraciones. Detrás aparecen Boca Juniors, Peñarol de Mar del Plata y San Lorenzo, con cinco títulos cada uno. En el último año, Gimnasia de Comodoro Rivadavia sumó su segunda estrella tras vencer a Quimsa por 4-2 en las Finales 2025-26.

Equipo Títulos Temporadas de campeón Atenas de Córdoba 9 1987, 1988, 1990, 1991-92, 1997-98, 1998-99, 2001-02, 2002-03, 2008-09 Boca Juniors 5 1996-97, 2003-04, 2006-07, 2023-24, 2024-25 Peñarol de Mar del Plata 5 1993-94, 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2013-14 San Lorenzo 5 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2020-21 Ferro Carril Oeste 3 1985, 1986, 1989 GEPU de San Luis 2 1990-91, 1992-93 Estudiantes de Olavarría 2 1999-00, 2000-01 Gimnasia de Comodoro Rivadavia 2 2005-06, 2025-26 Quimsa de Santiago del Estero 2 2014-15, 2022-23 Ben Hur de Rafaela 1 2004-05 Independiente de General Pico 1 1994-95 Instituto de Córdoba 1 2021-22 Libertad de Sunchales 1 2007-08 Olimpia de Venado Tuerto 1 1995-96 Regatas Corrientes 1 2012-13 San Andrés 1 1984

¿Qué eventos especiales tendrá la temporada 2026-27?

Además de la fase regular y los playoffs, la agenda incluye eventos que pueden marcar el ritmo de la campaña:

Juego de las Estrellas: está previsto para el 8 de enero de 2027.

está previsto para el 8 de enero de 2027. Supercopa: la organización proyecta su disputa a fines de enero, aunque los detalles de la participación deben confirmarse.

la organización proyecta su disputa a fines de enero, aunque los detalles de la participación deben confirmarse. Copa Islas Malvinas: tendrá una nueva edición en abril, con formato de eliminación directa y sede única. Participarán los cuatro mejores de la tabla al cierre de la primera rueda y el campeón obtendrá una plaza para la Liga Sudamericana 2027.

Preguntas frecuentes sobre la Liga Nacional de Básquet 2026-27

¿Cuántos equipos juegan la Liga Nacional?

Participan 18 clubes, que disputan una fase regular de 34 partidos cada uno.

¿Cuándo terminan los playoffs?

La definición del campeonato está prevista para junio de 2027, después de la Reclasificación, los cuartos de final y las semifinales.

¿Quién es el último campeón?

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, que derrotó a Quimsa por 4-2 en las Finales de la temporada 2025-26.

¿Cuántos equipos clasifican a los playoffs?

Los 12 primeros de la fase regular avanzan a la postemporada: los cuatro mejores ingresan directamente a cuartos de final y los ubicados entre el quinto y el duodécimo puesto juegan la Reclasificación.

¿Qué equipo tiene más títulos de Liga Nacional?

Atenas de Córdoba lidera el historial con nueve campeonatos, seguido por Boca Juniors, Peñarol y San Lorenzo, que tienen cinco cada uno.