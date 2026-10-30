Diego Maradona cumpliría 66 años. Por su pase de Argentinos Juniors a Boca, como parte de pago, le dieron dos departamentos, uno en el barrio de Núñez. Se ubicaba en Av. Del Libertador y Correa y el diez vivió varios años allí.

Justo donde se juntan 11 de Septiembre y Comodoro Rivadavia, en el barrio de Núñez, nace el pasaje Río Piedras que llega hasta la calle 3 de febrero (su extensión es de solo 1 cuadra). En ese pasaje, hace 5 años, pintaron un mural de Diego Maradona vistiendo la casaca de Defensores de Belgrano, acompañado por el siguiente texto: “Patria Bandera y Sentir Nacional. Hoy día de festín, 61 años después de Diego. Un puño prendido fuego. Ese loco berretín. El que soñó de guachín, con la copa del mundo tener un idilio. Del barro a la cima como corneta. No nació en este planeta. Pero en Libertador y Correa donde tuvo domicilio, hoy es nuestro evangelio”.

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