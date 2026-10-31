Este domingo 01 de noviembre de 2026 a las 16:40 horas se proyectará Senso en el Museo Sarmiento (Cuba 2079). Es una película de La película Senso de 1954, dirigida por Luchino Visconti, narra la trágica historia de Livia Serpieri, una noble condesa veneciana que vive un apasionado y destructivo romance con Franz Mahler, un teniente del ejército austríaco ocupante, en plena guerra de la independencia italiana (Risorgimento) en 1866. Previamente, a las 16 horas se realizará la disertación: “Luchino Visconti, entre la vida y la obra: un viaje por sus películas fundamentales”. Estará a cargo del Prof. Flavio Pertusi, de la Asociación Dante Alighieri de Buenos Aires.

La entrada es libre y gratuita, hasta agotar la capacidad de la sala. Desde dos horas antes de cada función se entregan números. Los mismos que garantizan el acceso a la sala, pero no una ubicación determinada, pierden validez una vez iniciada la función.

Ciclo de cine de noviembre: “Luchino Visconti, un artista entre dos mundos”

Nacido en Milán en el seno de una familia de la aristocracia lombarda el 2 de noviembre de 1906, Luchino Visconti, director y guionista, se convirtió con su opera prima Obsesión, de 1943, en uno de los padres del neorrealismo cinematográfico italiano, aunque más tarde su filmografía transitó otros caminos. Vinculado desde muy joven con el teatro de La Scala de Milán, la ópera fue una de sus grandes pasiones, como puede constatarse en Senso, la película que abre este ciclo dedicado a su figura a cincuenta años de su fallecimiento.

En el escenario operístico milanés llevó a La Scala, como regisseur, a un nuevo esplendor con sus recordadas puestas en escena de La Traviata, Anna Bolena y La Sonnambula, con Maria Callas. Relacionado con el cine desde 1935 gracias a su trabajo junto a Jean Renoir, dirigió films inolvidables como El Gatopardo, El ocaso de los dioses, El extranjero, Ludwig y El inocente. Completan este ciclo en homenaje a Luchino Visconti, junto a Senso, otras tres memorables películas suyas: Rocco y sus hermanos, Muerte en Venecia y Grupo de familia.

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