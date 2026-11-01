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Barrio de Belgrano y alrededores. Noticias y guía de comercios profesionales y servicios de los barrios de la Comuna 13 (Belgrano, Colegiales, Núñez) y la Comuna 12 (Coghlan, Saavedra, Villa Urquiza, Villa Pueyrredón)

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Las tres gracias

1 noviembre, 2026 #Belgrano, #Esculturas, #Las tres gracias,#Plazas
Las tres gracias

Recorriendo el barrio de Belgrano, uno se puede encontrar con la réplica de la escultura Las Tres Gracias de Antonio Canova. Está ubicada sobre el lateral de la calle Cuba, dentro de la Plaza General Manuel Belgrano, frente al Museo Sarmiento. Las tres figuras femeninas representan a Eufrosine (la alegría), Aglaia (la elegancia) y Thalía (la juventud y la belleza), hijas de Zeus según la mitología griega.

¿Cuáles son los lugares de los barrios de las Comunas 12 (Villa, Urquiza, Coghlan, Saavedra y Villa Pueyrredón) y de la Comuna 13 (Belgrano, Colegiales y Núñez) que más te gustan? Escribinos por Email a: mibelgrano@gmail.com

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