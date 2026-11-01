Recorriendo el barrio de Belgrano, uno se puede encontrar con la réplica de la escultura Las Tres Gracias de Antonio Canova. Está ubicada sobre el lateral de la calle Cuba, dentro de la Plaza General Manuel Belgrano, frente al Museo Sarmiento. Las tres figuras femeninas representan a Eufrosine (la alegría), Aglaia (la elegancia) y Thalía (la juventud y la belleza), hijas de Zeus según la mitología griega.
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