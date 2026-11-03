El sábado 24 de octubre de 2026, la felicidad llegó al Bajo Belgrano. Tras vencer en su cancha por 4 a 0 a Sportivo Italiano, Excursionistas se consagró campeón de la Primera B Metropolitana y consiguió el ascenso a la Primera Nacional, faltando una fecha para el cierre del torneo. Excursionistas jugará por primera vez en la Primera Nacional, creada en 1986, volviendo así a la segunda categoría del fútbol argentino. Su última participación fue en 1972, cuando la división se denominaba Primera B. En la nueva temporada se enfrentará con Defensores de Belgrano, su tradicional rival que tiene su cancha en el barrio de Núñez.
Los hinchas festejaron en las Redes Sociales
“¡El Bajo volvió!”. “¡Que lindo va a ser el clásico barrial con Defe el próximo año”. “Dale campeón, dale campeón”. “Aguante Belgrano y dale verde”. “Vamos Excursio”. “De Belgrano solo es Excursionistas, los de rojo y negro son de Núñez”.
Un poco de Historia
Excursionistas fue fundado el 1 de febrero de 1910 por un grupo de amigos que se juntaban en la esquina de Coronel Díaz y Soler, Palermo. Dos años después, consiguieron un campo de deportes en un descampado del Bajo Belgrano. Allí construyeron el estadio actual, en la esquina de las calles La Pampa y Miñones, que se inauguró el 14 de abril de 1912. El 14 de octubre de 2023, el club Excursionistas le ganó 1 a 0 a San Martín de Burzaco y se consagró campeón de la Primera C, un logro histórico para el club del Bajo Belgrano. El partido final se disputó en el estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata, al que asistieron miles de hinchas de Excursio. Previo a este partido, Excursionistas ya había conseguido el objetivo de retornar a la Primera B luego de 6 años.
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