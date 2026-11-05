Kirón ofrece bienestar corporal y atención personalizada.
Tratamientos:
- Masoterapia Focalizada.
- Drenaje linfático.
- Técnicas de relajación.
- Recuperación muscular.
- Reflexología.
- Cuidado corporal y bienestar funcional.
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- Consultorios, Cursos, Delivery.
- Farmacias, Idiomas.
- Inmobiliarias, Mascotas.
- Profesionales, Psicólogos.
- Reparaciones, Salud.
- Servicios, Venta, Veterinarias.
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Recomendaciones para los lectores del aviso: “Bienestar Corporal”
- Leer el diario Mi Belgrano.
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