Kirón ofrece bienestar corporal y atención personalizada.

Tratamientos:

Masoterapia Focalizada.

Drenaje linfático.

Técnicas de relajación.

Recuperación muscular.

Reflexología.

Cuidado corporal y bienestar funcional.

Para más información: 11-6564-9759.

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Recomendaciones para los lectores del aviso: “Bienestar Corporal”