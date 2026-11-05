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Bienestar Corporal

5 noviembre, 2026
Bienestar Corporal

Kirón ofrece bienestar corporal y atención personalizada.

Tratamientos:

  • Masoterapia Focalizada.
  • Drenaje linfático.
  • Técnicas de relajación.
  • Recuperación muscular.
  • Reflexología.
  • Cuidado corporal y bienestar funcional.

Para más información: 11-6564-9759.

Avisos en Mi Belgrano

Aclaración importante: Desde Mi Belgrano nunca realizamos llamados telefónicos a nuestros auspiciantes por ningún motivo. Ni pidiendo algún dato, ni para cambiar el aviso, ni para actualizar algo. En el caso de recibir algún llamado de alguien que dice trabajar para Mi Belgrano, cortar inmediatamente.

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