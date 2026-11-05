Una vecina nos envió la foto que acompaña esta nota junto con el siguiente mensaje: “Hay un paso bajo nivel oscuro, es el de Congreso entre O’Higgins y 3 de febrero. No hay luz y es un peligro. Resulta muy inseguro para quienes pasamos por ahí a la noche. Ya hicimos el reclamo con el Gobierno de la Ciudad pero hace días que sigue así. Por favor que hagan algo, por lo menos que pongan un efectivo policial por las noches”.

Otros vecinos que vieron la publicación en nuestra cuenta de Instagram comentaron:

“Con la inseguridad que hay en el barrio, dan menos ganas de pasar por allí”. “Ahí habían abusado de una mujer hace un tiempo”. “Es una boca de lobo, un riesgo para pasar por ahi en la noche”. “También faltan los espejos laterales en la rampa”. “Los pasos bajo nivel son un foco de inseguridad. Están pensados para los automovilistas, no para los peatones”.

Recomendaciones para los lectores de la nota: “Un paso bajo nivel oscuro”