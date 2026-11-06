En la emblemática esquina del barrio de Belgrano estaba la galería Churba que con el correr de los años fue perdiendo su brillo. En el año 1999, llegó la propuesta de instalar Tower Records en Cabildo y Juramento. Así fue que demolieron la galería y tardaron tres años en construir un imponente edificio. La nueva torre ocupaba 2500 m2 divididos en cuatro pisos. En sus pasillos se podía encontrar música de todo tipo: Rock Nacional, Folklore, Jazz, etc.

Al poco tiempo, cambió la forma de consumir música. Con el avance de la tecnología y la digitalización, la gente dejó de comprar CDs. Finalmente Tower Records cerró sus puertas en 2006 dejando el lugar a Stock Center y la confitería La Academia.

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