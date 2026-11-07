El Gobierno de la Ciudad está impulsando en la Legislatura Porteña, una actualización de las normas sobre la tenencia de animales para acompañar a los vecinos en el cuidado, promover su bienestar y establecer reglas claras para una mejor convivencia.

Novedades que propone este proyecto:

Identificación y libreta sanitaria digital: sistema único con datos del animal, su responsable e información sobre vacunaciones, castración y veterinario.

La posibilidad de viajar con perros y gatos en las líneas de colectivos de la ciudad mediante transportadoras cerradas, ventiladas y de tamaño adecuado (ahora solo pueden hacerlo en el subte). La autoridad de aplicación podrá establecer cupos, días, horarios y requisitos adicionales. Los perros guía o de asistencia estarán exceptuados de estas limitaciones.

Acceso a establecimientos: ingreso a espacios públicos y privados, sujeto a derecho de admisión, excepto con perros guía o de asistencia.

Guarderías y pensionados: Deberán tener espacios seguros, cerramientos adecuados, ventilación, luz natural, áreas de recreación y lugares de descanso y aislamiento. Además, superficies mínimas por animal según su tamaño, personal capacitado, un veterinario responsable, protocolos de emergencia y evacuación, y registros de los animales alojados.

Registro de paseadores: con capacitación, credencial digital y obligaciones de manejo y control de los animales.

Un cementerio y crematorio para mascotas en Chacarita: El proyecto propone modificar la normativa vigente para habilitar servicios de cremación y entierro de perros y gatos, y crear el cementerio de animales del Gobierno de la Ciudad en la Chacarita. El espacio contará con un crematorio, un área común de memoria y despedida, y de sepultura de los animales o guardado de las cenizas, de acuerdo con la disponibilidad de espacio.

Ampliar los servicios de salud: atención clínica básica en móviles veterinarios, castraciones gratuitas en Costanera Sur y ecografías en el Centro Fijo Indoamericano.

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