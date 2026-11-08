Días atrás, cayó una banda de motochorros que robaban en Núñez y Saavedra (entre otros barrios). Se estima que en su accionar delictivo se alzaron con un botín de casi 100 millones de pesos. El juez Darío Bonanno procesó a los integrantes de esta organización criminal. Se pudo identificar a los sospechosos, gracias al trabajo realizado por distintas dependencias de la Policía de la Ciudad (la División Robos y Hurtos, la División Investigaciones y la División Análisis de Imágenes). Los imputados fueron acusados de haber integrado una organización dedicada a concretar una pluralidad indeterminada de delitos contra la propiedad, que incluyó también la disposición constante de armas de fuego, piezas y municiones, y de otros objetos provenientes de delitos previamente cometidos.
Los robos
30/03/2026: El dueño de una financiera fue contactado por una persona que dijo ser conocida de un amigo, para cambiar 20.000 dólares. El hombre con el dinero, acudió a la cita en Ramallo al 4500. Tocó el timbre y el supuesto cliente le respondió con un mensaje de WhatsApp, preguntándole si ya estaba en la puerta. Segundos después, dos motos se subieron a la vereda, un ladrón se bajó, le apuntó con una pistola y le pidió la mochila donde tenía guardados 32 millones de pesos. Los motochorros escaparon con el dinero.
01/04/2026: Un policía retirado se dirigió hacia Vedia al 2100 para entregar 24 millones de pesos. Mientras esperaba a que lo atendieran, lo interceptaron por motochorros que se habían subido a la vereda. La víctima extrajo su arma y efectuó un disparo que impactó en una de las
piernas de un delincuente, dándose a la fuga los otros tres. De este modo, pudo evitar el robo.
15/05/2026: Un hombre estacionó en Montañeses e Iberá, en el barrio de Núñez, y se dirigió a una concesionaria ubicada en la Avenida Del Libertador al 6900 con una bolsa en la que llevaba 27 millones de pesos. Al arribar a la puerta, fue interceptado por varios delincuentes que lo golpearon, le sustrajeron la bolsa y se escaparon en varias motos.
Además, el fiscal está analizando otros asaltos ocurridos en Villa Santa Rita, Barracas, San Cristóbal y Villa General Mitre, en los que presumen que está misma banda podría estar involucrada.
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