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La Terraza Fútbol

9 noviembre, 2026 #Canchas, #Fútbol, #Fútbol 5,#Núñez
La Terraza Fútbol

En noviembre, a mediados de mes, cierra “La Terraza Fútbol”, las canchitas de fútbol del barrio de Núñez que están ubicadas en Av. Cabildo 3432.

Lo publicamos en nuestra cuenta de Instagram y los vecinos opinaron lo siguiente: “¿Qué van a hacer en ese lugar?”. “Increíble, mil años tienen esas canchas”. “Seguramente van a construir torres, por eso vaciaron el supermercado y el kiosco”. “Si hubiera sabido que estaba en venta, lo compraba”. “Chau fútbol, hola edificio”. “Seguro construyen una torre de 50 pisos sin cocheras. Basta de edificios, no hay más lugar. Ya no podemos ver el sol”. “En mi secundaria pública, en 1996, hacíamos educación física en esas canchas”.

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