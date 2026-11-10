Hay una galería de Belgrano, ubicada en Av. Cabildo 2280, que guarda historias que muchos vecinos quizás desconocen. En los pasillos de la Galería Río de la Plata, funcionó Minton’s, una disquería de jazz que inspiró al pianista Adrián Iaies para crear su álbum “Las tardecitas de Minton’s”. También fue punto de encuentro de músicos y amantes de los videojuegos, con negocios vinculados al recordado programa Nivel X. Y hay otra curiosidad: sus imponentes columnas revestidas en mosaico, obras del artista Juan Batlle Planas, fueron declaradas Patrimonio Cultural de la Ciudad de Buenos Aires.
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Hoy, esta tradicional galería comercial, con casi 100 locales, busca comenzar una nueva etapa. Desde su administración se están impulsando iniciativas para recuperar su actividad, mejorar sus espacios, dar mayor visibilidad a los comercios y atraer nuevos emprendimientos. La invitación es a redescubrirla. Volver a recorrer sus pasillos, conocer sus negocios y recuperar ese lugar de encuentro que tantas generaciones de vecinos recuerdan. Y para quienes tienen un emprendimiento y están buscando dónde instalarse, también puede ser una oportunidad para sumarse a esta nueva etapa.
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