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La noche de los museos en Coghlan

12 noviembre, 2026 #Ana Frank, #Coghlan, #Museos,#Noche de los Museos
La noche de los museos en Coghlan

Este sábado 14 de noviembre de 2026, también se podrá disfrutar de la noche de los museos en Coghlan. El Centro Ana Frank, ubicado en Superí 2647, desde las 19 horas y hasta las 2 AM ofrecerá diversas actividades gratuitas: recorridos guiados por jóvenes voluntarios, testimonios de sobrevivientes del Holocausto y familiares de desaparecidos, un taller sobre memoria y género y un cierre musical.

Actividades destacadas:

  • 20 horas Testimonio de sobreviviente del Holocausto.
  • 21:30 horas: Conversatorio «Desafíos de transmitir la memoria a 50 años del golpe».
  • 23 horas: Obra de teatro «La Ventana del Árbol y Ana Frank».
  • 1:30 AM: Cierre con banda musical.

Una gran oportunidad para recorrer el único museo en América Latina con una recreación del Anexo Secreto, donde Ana Frank y su familia se escondieron durante el nazismo, y de repensar la memoria y el legado de Ana en la actualidad.

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