Este sábado 14 de noviembre de 2026 se realizará una nueva Jornada de Adopción de mascotas en Villa Urquiza. El encuentro se realizará a partir de las 14 horas en la Plaza Echeverría, que está ubicada en Pedro Rivera y Av. Triunvirato. Contará con la participación de más de 50 organizaciones de la sociedad civil dedicadas al rescate y la adopción de animales. Cada una tendrá su propio stand, donde los asistentes podrán conocer a los perros y gatos que esperan encontrar un hogar defintivo, recibir información sobre adopción responsable y conocer las distintas formas de colaborar con su trabajo.
Además se realizarán las siguientes actividades:
- Desfiles de perros y gatos en adopción: una oportunidad para conocer a algunos de los animales que buscan un hogar definitivo.
- Sorteos: se entregarán kits y premios temáticos para las personas y sus animales de compañía.
- Vacunación antirrábica gratuita: la Unidad Móvil Veterinaria estará presente de 13 a 16.30 horas para vacunar perros y gatos.
- Tótems interactivos: permitirán consultar los álbumes de adopción de las organizaciones participantes, con información y características de los animales que buscan familia.
- Actividades de reparación y reutilización: a través del Repara Móvil, se realizarán talleres gratuitos de reparación de ropa y accesorios textiles para perros y gatos, confección de juguetes con retazos de tela reutilizados y creación de chapitas
También se puede ayudar acercando donaciones para las organizaciones presentes: alimento balanceado para perros o gatos, productos de limpieza, piedras sanitarias, transportadoras, cuchas, mantas, juguetes, entre otros.
Recomendaciones para los lectores de la nota: “Adopción de mascotas en Villa Urquiza”
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