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Adopción de mascotas en Villa Urquiza

13 noviembre, 2026 #Adopción de Mascotas, #Gatos, #Mascotas, #Perros,#Villa Urquiza
Adopción de mascotas en Villa Urquiza

Este sábado 14 de noviembre de 2026 se realizará una nueva Jornada de Adopción de mascotas en Villa Urquiza. El encuentro se realizará a partir de las 14 horas en la Plaza Echeverría, que está ubicada en Pedro Rivera y Av. Triunvirato. Contará con la participación de más de 50 organizaciones de la sociedad civil dedicadas al rescate y la adopción de animales. Cada una tendrá su propio stand, donde los asistentes podrán conocer a los perros y gatos que esperan encontrar un hogar defintivo, recibir información sobre adopción responsable y conocer las distintas formas de colaborar con su trabajo.

Además se realizarán las siguientes actividades:

  • Desfiles de perros y gatos en adopción: una oportunidad para conocer a algunos de los animales que buscan un hogar definitivo.
  • Sorteos: se entregarán kits y premios temáticos para las personas y sus animales de compañía.
  • Vacunación antirrábica gratuita: la Unidad Móvil Veterinaria estará presente de 13 a 16.30 horas para vacunar perros y gatos.
  • Tótems interactivos: permitirán consultar los álbumes de adopción de las organizaciones participantes, con información y características de los animales que buscan familia.
  • Actividades de reparación y reutilización: a través del Repara Móvil, se realizarán talleres gratuitos de reparación de ropa y accesorios textiles para perros y gatos, confección de juguetes con retazos de tela reutilizados y creación de chapitas

También se puede ayudar acercando donaciones para las organizaciones presentes: alimento balanceado para perros o gatos, productos de limpieza, piedras sanitarias, transportadoras, cuchas, mantas, juguetes, entre otros.

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