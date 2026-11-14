Este sábado 14 de noviembre de 2026 estará presente el Larreta en la Noche de los Museos, con diferentes actividades. La cita es en Av. Juramento 2291, en el barrio de Belgrano-

EXPOSICIÓN

Árboles – Martín Reyna: Árboles, exposición temporaria de Martín Reyna, con curaduría de Santiago Bengolea, reúne obras de distintas etapas de más de cuatro décadas de trayectoria del artista, centradas en el árbol como motivo de exploración de la naturaleza, la representación y el acto de pintar. Las obras provienen de distintas etapas de la producción de Reyna y permiten recorrer la persistencia de este motivo a lo largo de su trayectoria.

ACTIVIDADES

19 a 01 AM en el Jardín: Villa Diamante – DJ Set bajo las estrellas.

19 a 02 AM en el Jardín: Instalación lumínica: La vida secreta del jardín. Al caer la noche, algo inesperado sucede en el jardín del Museo Larreta. Entre los árboles y los senderos florece una vegetación fantástica. Por una noche, el jardín andaluz se convierte en un universo de luz y ensueño, un lugar para recorrer, descubrir y dejarse sorprender.

19 a 01 AM en el Jardín: Estación gráfica. Taller de serigrafía para experimentar esta técnica de impresión artesanal y crear un póster propio.

19 a 01 AM: Intervenciones teatrales. Personajes de época recorren el museo.

19.30 a 23 hora en el Jardín: Taller Herbario nocturno. Un taller de creación de postales botánicas inspiradas en especies emblemáticas del jardín, utilizando pinceles, sellos y estampas.

19 a 01 AM en el Jardín: Taller de llaveros. Un taller de reciclaje para transformar bolsas plásticas en material textil y crear llaveros de La Noche de los Museos.

21, 22 y 23 horas en el Jardín: Tablao flamenco. Espectáculo de música y danza flamenca que propone un recorrido por los distintos ritmos y expresiones del género.

20, 21.30 y 23 horas: Visita guiada teatralizada. Una experiencia teatral para redescubrir la colección, la arquitectura y el imaginario del Siglo de Oro español presentes en “La gloria de Don Ramiro”.

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