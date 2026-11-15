Hay jubilados que viajan gratis en el subte, debido a una nueva medida implementada por el Gobierno de la Ciudad. Son aquellos jubilados que vivan en la ciudad de Buenos Aires y tengan ingresos de hasta 2,5 veces el haber mínimo. El beneficio alcanza a jubilados, pensionados, retirados de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas de seguridad. Tanto quienes realicen el trámite por primera vez como quienes ya cuenten con el beneficio vigente mediante otros medios, como la tarjeta SUBE o la aplicación Buepp, van a poder acceder a esta modalidad.
La gestión se puede realizar desde la página web de la Ciudad o de manera presencial y sin turno previo en las oficinas de atención a jubilados de las respectivas sedes comunales. Para completar la solicitud, será necesario informar los siguientes datos personales: nombre, dirección, CUIL y teléfono. Además deberán adjuntar una foto del Documento Nacional de Identidad y del último recibo de haberes. El vecino deberá declarar que no recibe otros ingresos de ninguna naturaleza, aparte de los haberes previsionales que informa. Una vez aprobada la solicitud, los beneficiarios reciben una notificación por WhatsApp. A partir de ese momento, ya pueden utilizar su DNI en los validadores de los molinetes Multipago habilitados en las estaciones de subte para acceder al servicio gratuito, sin necesidad de presentar otra tarjeta.
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