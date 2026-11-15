El Apart Hotel TERRAZAS-PLAYA ocupa casi una manzana frente al mar en Playa entre los Paseos 145 y 146 – Villa Gesell. Todos los departamentos de dos y tres ambientes y los dúplex tienen vista al mar con Terraza (todos tienen cocina completa, pantalla plana, sommier y aire acondicionado).

Disponemos de pileta de natación con agua climatizada, dos canchas de paddle, cancha de voley, gimnasio, salón de juegos, restaurant con delivery, confitería, wi-fi, salón de usos múltiples, tres quinchos, garage cubierto y cerrado. Los servicios son limpieza, blanco, desayuno continental buffet. Tiene acceso a spa en Torre del Sol. Actividades recreativas programadas.

Para obtener más información de las instalaciones, actividades recreativas, servicios o cómo reservar, comuníquese al Teléfono: 2255410023 o por Email a: tersol@gesell.com.ar o por WhatsApp al: +54 9 2254620307 o pueden visitar la Web: www.terrazasplaya.com.ar

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Recomendaciones para los lectores del aviso: “Una manzana frente al mar”