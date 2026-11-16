Hay 29 instituciones estatales, dependientes del Ministerio de Educación, que ofrecen carreras de formación docente en la ciudad de Buenos Aires. La oferta de estudios de profesorado se dicta en Escuelas Normales Superiores (ENS), Institutos de Enseñanza Superior (IES), Institutos Superiores de Profesorado (ISP) y Escuelas Superiores de Educación Artística (ESEA).

La oferta académica incluye profesorados de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, Biología, Física, Química, Matemática, Informática, Educación Tecnológica, Ciencias Sociales y Humanidades, Ciencia Política, Filosofía, Geografía, Historia, Lengua y Literatura, Psicología, Ciencias de la Educación, Ciencias Jurídicas, Ciencias de la Administración, Economía, Lenguas Extranjeras, Alemán, Francés, Inglés, Italiano, Portugués, Educación Artística, Artes Visuales, Danza, Música, Educación Especial y Educación Física. Actualmente, está abierta la preinscripción para el ciclo lectivo 2027. Los interesados podrán realizar el trámite hasta el 19 de febrero de 2027, de manera online y gratuita. Para más información, pueden visitar la Web: https://buenosaires.gob.ar/profesorados

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