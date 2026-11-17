Les pasamos a continuación, algunas alternativas para ir al teatro en noviembre y en diciembre, en la ciudad de Buenos Aires.

LA INTÉRPRETE: Se presenta en el MOSCÚ TEATRO ESCUELA (Juan Ramírez de Velasco 535). Una obra escrita y dirigida por Francisco Lumerman con la actuación de Eleonora Wexler. Antonia está maldita. Se lo vaticinó su madre una tarde cuando volvía de la escuela. Ahora está encerrada en un país remoto en medio de una gira como intérprete. Se la acusa de matar al presidente, pero ella solo se dedicó a amar y a traducir. Última función 2026: Domingo 29 de noviembre a las 18 horass. Reestreno: 24 de enero 2027 (domingos 20 horas). Entradas por Alternativa o el sitio del teatro.

EL AMATEUR, segunda vuelta: Se presenta en el CHACAREREAN TEATRE (Nicaragua 5565). Funciones: jueves 20.30 horas hasta fines de noviembre y desde enero se despide en la costa argentina. Entradas por Plateanet. Actúan: Mauricio Dayub y Gustavo Luppi. El Pájaro y Lopecito, sus protagonistas, logran encontrar un objetivo común y arriesgan todo lo que tienen para lograrlo. Juntos producen un milagro: que el sueño de uno se transforme en el sueño del otro. La amistad, la pasión y dar la vida sin esperar nada a cambio. Esa es la esencia de El amateur.

Hotel Buenos Aires

Recientemente estrenada en la Ópera de Massy en Francia y presentada en Bélgica y en el Paris Tango Festival, es la última creación de Francisco Leiva, director, dramaturgo, coreógrafo y actor argentino radicado en París. Una creación transdisciplinaria en la que 16 artistas hacen dialogar el teatro contemporáneo, la música en vivo y el tango con la danza y el circo, construyendo un lenguaje escénico híbrido para contar una historia entre Buenos Aires y París. La obra se despliega en una narración fragmentada y atemporal: los cuerpos, la palabra y la música atraviesan tres generaciones de una misma familia argentina, desde los años cincuenta hasta nuestros días. Funciones: 8, 9, 10, 11 de diciembre 2026 a las 20 horas en EL GALPÓN DE GUEVARA (Guevara 326, Chacarita). Entradas por Alternativa Teatral.

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