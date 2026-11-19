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- COLEGIALES: ¿Qué están haciendo en Elcano y Virrey Olaguer y Feliú/Delgado? Esa esquina fue hecha a nuevo a principio de año. No dejaron un corredor y hay que caminar por el medio de la calle por donde circulan los autos.
- BELGRANO: Monroe, entre O’Higgins y 3 de Febrero. Cada vez hay más cables, pero este amontonamiento ya es excesivo. ¿Está permitido? ¿Quién controla y ordena este cableado?
- NÚÑEZ: Hay una pequeña biblioteca sobre Vidal casi esquina Iberá. Aviso para quienes quieran dejar o retirar libros.
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