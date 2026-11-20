En el Ciclo de conciertos 2026, el Museo Sarmiento presenta Lo inexorable. Este concierto propone un recorrido por más de cuatro siglos de música coral, desde Monteverdi hasta nuestros días. A través de distintas obras y lenguajes, la naturaleza aparece primero como paisaje, luz y movimiento; luego como espacio de deseo y experiencia interior, hasta transformarse en una fuerza que nos enfrenta con nuestra propia vulnerabilidad.

El programa reúne obras de Monteverdi, Schumann, Hindemith, Poulenc, Pärt Uusberg y Diego Wasserman, en un recorrido que atraviesa diferentes épocas y maneras de escuchar y representar el mundo natural.Durante el concierto, habrá una breve guía de escucha en vivo, con claves para reconocer imágenes, recursos musicales y conexiones entre las obras acompañando el recorrido del público.El viaje culmina con Schicksalslied (Canto del destino), de Johannes Brahms, donde la naturaleza y la condición humana entran en una tensión profunda entre belleza, serenidad y destino. Este concierto es, entonces, una invitación a escuchar cómo a través de los siglos la música ha buscado responder —o simplemente convivir— con aquello que nos excede.



Coro Gamma es un grupo de cámara fundado en 2016 y dirigido por su actual directora desde entonces. Se ha presentado en salas destacadas como los museos Fernández Blanco e Histórico Sarmiento, y el Centro Cultural Recoleta. Tras un receso por la pandemia, retomó su actividad en marzo de 2024. Su repertorio abarca desde la polifonía renacentista hasta la música contemporánea.



Recomendaciones para los lectores de la nota: “Correo de Lectores de la Comuna 13”

Programa del concierto

Primera parte:Ecco mormorar l’onde (Claudio Monteverdi, 1567–1643). Heidenröslein, Op. 67, N.º 3 (Robert Schumann, 1810–1856). La Biche, de Six Chansons (Paul Hindemith, 1895–1963). Õhtul (Pärt Uusberg, 1986–). Bosque adentro (Diego Wasserman, 1988–). De grandes cuillères de neige, de Un soir de neige, FP 126 (Francis Poulenc, 1899–1963. Segunda parte:

Schicksalslied, Op. 54 en versión para coro y piano (Johannes Brahms, 1833–1897). Pianista invitado: Lic. Sebastián Teijeiro

La cita es en Cuba 2079. La entrada es libre y gratuita, hasta agotar la capacidad de la sala. Se repartirán números desde dos horas antes del espectáculo. Los mismos, que sirven como reserva de localidad sin ubicación determinada, perderán validez una vez comenzado el espectáculo.