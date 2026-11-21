Este domingo 22 de noviembre de 2026 a las 14 y 16:30 horas se proyectará Muerte en Venecia en el Museo Sarmiento (Cuba 2079). Es una película de 1971 dirigida por Luchino Visconti. Sinopsis: A principios del siglo XX, un compositor alemán de delicada salud y cuya última obra acaba de fracasar, llega a Venecia a pasar el verano. En la ciudad de los canales se sentirá profundamente atraído por un hermoso y angelical adolescente, sentimiento que le irá consumiendo mientras la decadencia también alcanza a la ciudad en forma de epidemia.

Ciclo de cine de noviembre: “Luchino Visconti, un artista entre dos mundos”

Nacido en Milán en el seno de una familia de la aristocracia lombarda el 2 de noviembre de 1906, Luchino Visconti, director y guionista, se convirtió con su opera prima Obsesión, de 1943, en uno de los padres del neorrealismo cinematográfico italiano, aunque más tarde su filmografía transitó otros caminos. Vinculado desde muy joven con el teatro de La Scala de Milán, la ópera fue una de sus grandes pasiones.

En el escenario operístico milanés llevó a La Scala, como regisseur, a un nuevo esplendor con sus recordadas puestas en escena de La Traviata, Anna Bolena y La Sonnambula, con Maria Callas. Relacionado con el cine desde 1935 gracias a su trabajo junto a Jean Renoir. Dirigió films inolvidables como El Gatopardo, El ocaso de los dioses, El extranjero, Ludwig y El inocente. Completan este ciclo en homenaje a Luchino Visconti, junto a Senso, otras tres memorables películas suyas: Rocco y sus hermanos, Muerte en Venecia y Grupo de familia.

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