En el día de la música, 22 de noviembre, recordamos a dos músicos vinculados con Villa Urquiza.

Gardel

En 1933, Carlos Gardel acompañado de sus guitarristas Pettorossi, Barbieri, Riverol y Vivas se presentó en el Cine Teatro 25 de Mayo en Av. Triunvirato al 4400 en el barrio de Villa Urquiza. Fueron dos noches, el sábado 09 de septiembre y el domingo 10. La del domingo fue la última función que El Zorzal brindó al público porteño. Fue tal la multitud que quedó afuera de la sala que al terminar el concierto, Gardel saludó al público en la calle y cantó apoyado sobre el estribo de los autos.

Spinetta

El flaco Spinetta se mudó al barrio en el año 1989. Primero vivió en Miller y Manuela Pedraza, y después en Iberá al 5000, donde también funcionó el estudio que bautizó como a uno de sus temas: “La Diosa Salvaje”.

En 2013, se inauguró una escultura para recordar a Luis Alberto Spinetta en la esquina de Triunvirato y Roosevelt (Villa Urquiza). La pieza, de escala real, lo mostraba en un escenario con su guitarra roja y sus lentes tornasol. Años después, dado que los hechos de vandalismo ocurrían con frecuencia, se decidió retirarla para repararla. Le robaron los anteojos, le arrancaron el cuerpo de la base, le rompieron una mano,

una pierna, y la guitarra. Las tareas de restauración duraron tres meses y fueron realizadas en los talleres del MOA por herreros, escultores y pintores. Luego la estatua fue trasladada en el año 2020 a la sede comunal 12, en Holmberg al 2500.

En 2016 se inauguró en Av. Congreso, el paso bajo nivel que se extiende entre las calles Plaza y Estomba, en el límite de Coghlan y Villa Urquiza. Por votación popular, este paso bajo nivel fue bautizado Luis Alberto Spinetta. En su proximidades se realizaron 40 murales con las tapas de toda su producción discográfica.

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