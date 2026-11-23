Hoy, el barrio de Belgrano cumple 171 años desde su fundación el 23 de noviembre de 1855. Por eso, consultamos a los vecinos: ¿Qué es lo que más te gusta del barrio? y nos respondieron lo siguiente:
- “Es mi barrio desde pequeña y me gusta todo de Belgrano y aledaños (Núñez, Las Cañitas, Coghlan)”.
- “Hermoso barrio, el mejor”.
- “Vivo en Belgrano desde que nací y no lo cambio por nada. Me encanta ver a la gente bailar tango por la noche en la glorieta de Barrancas”.
- “Nací en Belgrano hace 81 años y en él moriré”.
- “Cuantas añoranzas de mi niñez. Belgrano es mí lugar en el mundo”.
- “Me encanta Belgrano. Me molesta un poco el caos de tránsito pero igual, es un barrio hermoso”.
- “Amo Belgrano, y mi deseo es que no tiren más casas abajo”.
- “Me gustaba, pero ya no quedan edificios lindos. Los arquitectos podrían usar la imaginación y construir preservando las fachadas y la identidad del barrio. Lo elegí porque es accesible a cualquier punto de la ciudad”.
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