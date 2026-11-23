Hoy, el barrio de Belgrano cumple 171 años desde su fundación el 23 de noviembre de 1855. Por eso, consultamos a los vecinos: ¿Qué es lo que más te gusta del barrio? y nos respondieron lo siguiente:

“Es mi barrio desde pequeña y me gusta todo de Belgrano y aledaños (Núñez, Las Cañitas, Coghlan)”.

“Hermoso barrio, el mejor”.

“Vivo en Belgrano desde que nací y no lo cambio por nada. Me encanta ver a la gente bailar tango por la noche en la glorieta de Barrancas”.

“Nací en Belgrano hace 81 años y en él moriré”.

“Cuantas añoranzas de mi niñez. Belgrano es mí lugar en el mundo”.

“Me encanta Belgrano. Me molesta un poco el caos de tránsito pero igual, es un barrio hermoso”.

“Amo Belgrano, y mi deseo es que no tiren más casas abajo”.

“Me gustaba, pero ya no quedan edificios lindos. Los arquitectos podrían usar la imaginación y construir preservando las fachadas y la identidad del barrio. Lo elegí porque es accesible a cualquier punto de la ciudad”.

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