El pasado 23 de noviembre, el paso bajo nivel de Iberá cumplió 14 años en el barrio de Núñez. Se inauguró en el año 2012. Tiene dos carriles y permite el flujo de vehículos de escaso y mediano porte en sentido noreste-sudoeste y por su altura de 2,90 metros, no admite el tránsito de camiones ni de colectivos. La obra contempló también el paso peatonal con escaleras y rampas para personas con movilidad reducida, iluminación acorde y cámaras de seguridad tanto en el túnel como fuera de él. En cuanto a la estética, se incorporó arte urbano a través de murales artísticos pintados en las paredes del túnel, con temáticas relativas al deporte, y la colocación de más de 150.000 venecitas.
El proyecto incluyó la construcción de una estación de bombeo y desagües tanto en el túnel como en la zona de vías. La obra se completó con la puesta en valor general del espacio público que revitaliza la zona de influencia que abarca calles de convivencia con nuevas veredas, iluminación, barandas de protección, señalización y trabajos de forestación que respetan los árboles añosos y de gran porte.
Por la habilitación del nuevo paso se cambió por una cuadra el sentido de circulación de la calle O´Higgins, desde Quesada hasta Iberá, con la finalidad de que puedan acceder los frentistas. Para el tránsito que circula desde el norte por O´Higgins, debe doblar a la derecha en Iberá, hasta Cuba, y retomar luego O’Higgins por Quesada.
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