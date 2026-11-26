Días atrás, se produjo el robo de una bicicleta en Avenida Olazábal al 5200 en el barrio de Villa Urquiza. Mientras Personal de la Comisaría Vecinal 12C realizaba sus recorridas preventivas fue alertado por un llamado al 911, el cual informaba sobre un hombre que estaba forzando la linga de una bicicleta estacionada. Al arribar, el efectivo observó al sospechoso huyendo a bordo del rodado sustraído, por lo que rápidamente alertó a los móviles mientras hacia el seguimiento a pie, implementando un operativo cerrojo mediante el cual se logró interceptarlo y reducirlo a unos 200 metros del lugar. Se recuperó la bicicleta y ubicaron al dueño, quien confirmó que la había dejado estacionada y asegurada. El hombre detenido, quedó a disposición de la Justicia.

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