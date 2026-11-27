Los vecinos pueden visitar La Redonda en la Noche de los Templos 2026 que se realizará este sábado 28 de noviembre entre las 20 y las 00 horas. La Parroquia Inmaculada Concepción, ubicada en Vuelta de Obligado 2042 (Belgrano), es la primera capilla, situada sobre la antigua barranca. Posiblemente estuvo en su origen dedicada a San Benito. En 1828, don José Julián Arriola, donó aquel oratorio a la Curia y también las tierras adyacentes, en diciembre de 1856 comenzaron las obras de restauración.

El 20 de abril de 1860 se la declaró parroquia, y como era una capilla modesta, la municipalidad de Belgrano, dispuso a comienzos de 1864, organizar una comisión con el objetivo de construir un nuevo templo. El actual, comenzó en 1871, en tiempos del canónigo Miller, y se terminó en 1878, siendo párroco D. Benjamín Carranza. Fue bendecido el 8 de diciembre de ese mismo año. El proyecto y la obra son del arquitecto Canale, aunque la concluyó el arquitecto Buschiazzo.

Programación

21:30 horas: Adoración.

22:30 horas: Visita guiada.

23:00 horas: Concierto.

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