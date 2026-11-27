Los vecinos pueden visitar La Redonda en la Noche de los Templos 2026 que se realizará este sábado 28 de noviembre entre las 20 y las 00 horas. La Parroquia Inmaculada Concepción, ubicada en Vuelta de Obligado 2042 (Belgrano), es la primera capilla, situada sobre la antigua barranca. Posiblemente estuvo en su origen dedicada a San Benito. En 1828, don José Julián Arriola, donó aquel oratorio a la Curia y también las tierras adyacentes, en diciembre de 1856 comenzaron las obras de restauración.
El 20 de abril de 1860 se la declaró parroquia, y como era una capilla modesta, la municipalidad de Belgrano, dispuso a comienzos de 1864, organizar una comisión con el objetivo de construir un nuevo templo. El actual, comenzó en 1871, en tiempos del canónigo Miller, y se terminó en 1878, siendo párroco D. Benjamín Carranza. Fue bendecido el 8 de diciembre de ese mismo año. El proyecto y la obra son del arquitecto Canale, aunque la concluyó el arquitecto Buschiazzo.
Programación
- 21:30 horas: Adoración.
- 22:30 horas: Visita guiada.
- 23:00 horas: Concierto.
Recomendaciones para los lectores de la nota: “La Redonda en la Noche de los Templos 2026”
- Si te gustó esta nota y querés que hagamos muchas más, podés realizar tu colaboración ($10, $100, $1.000, lo que puedas sirve). Nuestro alias es: mibelgrano (Allí podés realizar tu transferencia).
- Si vivís en el exterior, podés hacer tu aporte a través de Paypal (Usuario: mibelgrano@gmail.com).
- También podés colaborar y recibir todas las novedades con la suscripción digital a Mi Belgrano.
- Leer el diario Mi Belgrano.
- Si buscás profesionales (psicólogos, contadores, abogados, médicos, etc), emprendedores, servicios, cursos, talleres, comercios, en la zona, visitá la sección: Mi Belgrano Clasificados.Ver cartelera
- Para publicar en Mi Belgrano, también podés solicitar el Tarifario enviando un Email a: mibelgrano@gmail.com o un WhatsApp al 11-4409-3466.
- Cuando buscás información de la ciudad podés leer el diario Mi Buenos Aires Mi Ciudad.
- Además, podés seguir el canal de Mi Belgrano en WhatsApp.
- Envianos tus comentarios, tus reclamos y/o tus propuestas al Email: lectores@mibelgrano.com.ar o por WhatsApp al: 11-4409-3466.
- Si querés recibir por Email las novedades de los barrios de la Comuna 13 y la Comuna 12, suscribite al siguiente Grupo: https://groups.google.com/g/mi-belgrano
- Si querés recibir por Email, los avisos clasificados suscribite al Grupo: https://groups.google.com/g/mibelgranoclasificados
- También podés seguirnos en Instagram.
- Mientras que en Youtube, podés sumarte al canal Mi Belgrano TV.