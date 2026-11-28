La Iglesia Evangélica Luterana San Pablo, ubicada en Dr. Rómulo Naón 2000 esquina Echeverría, participará en la Noche de los Templos 2026. Se la puede visitar este sábado 28 de noviembre entre las 19 y las 00 horas.
A partir de 1850 comenzaron a llegar a Buenos Aires las primeras comunidades luteranas provenientes de Alemania y Dinamarca. Más tarde, se les sumaron rusos, noruegos, suecos, alemanes del Volga, eslovacos, húngaros, letones, etc. A partir de 1900, misioneros luteranos de Estados Unidos y Alemania vinieron al país para responder a las necesidades espirituales de los fieles residentes en Argentina y comenzaron a fundar comunidades. La Iglesia Evangélica Luterana Argentina, se formó en un principio con los alemanes del Volga. Esta parroquia nació en 1917 y se consolidó con la dedicación de este templo en el año 1926. A partir de su fundación nacieron desde aquí otras congregaciones en el Gran Buenos Aires: Banfield, Villa Ballester, Hurlingham, etc.
Programación
- 20:00 horas: Bienvenida y Presentación Histórica del Templo.
- 21:00 horas: Exposición de Archivos Históricos de la Congregación.
- 21:30 horas: Himnos Históricos Luteranos: Grupo de Música.
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