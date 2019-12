Presidencia de la Junta Comunal 13

Florencia Scavino ya es la nueva presidenta de la Junta Comunal N° 13 ocupando el lugar de Gustavo Acevedo, quien días atrás se despidió con las siguientes palabras:

“Fueron años de mucho trabajo y compromiso juntos. Hicimos grandes obras y también obras más chicas, pero todas fueron en equipo con vos e igual de importantes para la transformación de la Comuna. Nos subimos al Metrobus y conectamos mejor los barrios. Nos elevamos con el Viaducto Mitre y empezamos a viajar más rápido, cómodos y seguros. Nos dejamos de inundar gracias a la obra del Arroyo Vega y, según el Índice de Bienestar Urbano realizando el 2018, nos convertimos en la mejor Comuna para vivir. Sin duda, todo lo que logramos lo hicimos juntos. Porque te escuchamos, caminamos a la par y nos reunimos cada día para atender tus sugerencias y reclamos. Así fue que mejoramos todo el desarrollo urbano y los espacios verdes de Belgrano, Núñez y Colegiales. Haciendo más plazas, cumpliendo con los objetivos de poda, plantando árboles y haciendo un sinfín de operativos para ordenar el espacio que es de todos. También me tocó ser testigo de unos cuantos Si quiero en la sala de casamientos de nuestra sede (no acepto reclamos) y viví en primera persona los grandes cambios estructurales sumado a la capacitación permanente del personal de servicios, para que puedas hacer tus trámites más fácil y sin complicaciones. Seguramente tuvimos desaciertos y nos equivocamos. Como también sabemos que podemos mejorar y seguir trabajando por una Ciudad mejor para todos. Por eso, me pone muy contento que el traje de la presidencia de la Junta Comunal N° 13 se lo ponga Florencia Scavino, una fiel representante de la gestión y con amplia experiencia en temas de administración financiera y desarrollo urbanístico integral. ¡Gracias a los miembros de la Junta Comunal anterior y a los que me acompañaron durante mi gestión, que hoy también se acercaron y se llevaron su merecido reconocimiento, y brindaron por los que vienen!”.

Mientras tanto Florencia Scavino a través de las redes sociales se presentó con el siguiente mensaje:



“¿Sabés de dónde vengo? Te cuento un poquito sobre mí. Soy Contadora pública y tengo un postgrado en Gestión y Políticas Republicanas. Entre 1987 y 2007, me desempeñé en el ámbito privado ocupando cargos de administración financiera. Luego, comencé mi carrera en la administración pública, siendo del 2007 al 2009, Directora General Financiera Contable en la Legislatura de la Ciudad; Auditora Titular en el Ministerio de Ambiente y Espacio Público (2010-2012 y 2013-2016); Directora de Espacios Verdes (2012-2013); Vicepresidenta Corporación Antiguo Puerto Madero S.A, (2016-2019). Hoy, gracias a tu confianza, soy la nueva Presidenta de la Junta Comunal 13 y estoy segura que, con la integridad como valor preponderante, trabajaremos juntos para seguir mejorando todo lo que haga falta de tu barrio”.