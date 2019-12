Molestias para los vecinos

Roberto, un vecino que vive cerca del estadio Monumental, envió a la redacción de Mi Belgrano el siguiente comentario.



Hace tiempo que en el club River y en las inmediaciones del estadio se organizan fuera de los días de partido, festejos o actividades (despedida del micro cuando no juegan de local, recibimiento de los jugadores, etc).



En la madrugada del 09 de diciembre de 2019, festejaron hasta pasada la 1 de la mañana la obtención de la Copa Libertadores hace un año y por la tarde del mismo día, cortaron la calle Udaondo con los trastornos de tránsito que eso acarrea, para transmitir el partido jugado en Madrid.



No se si para todo esto se solicitan permisos o se organizan espontáneamente. No me molestan los festejos en si salvo cuando se ven afectados los derechos de vivir tranquilos sin cortes de calles por cualquier motivo y con todas las complicaciones, ruidos y bombas de estruendo que van mas allá de los valores permitidos.



Otro tema es el de los operativos, porque se vallan las calles aledañas al estadio un día antes, pero al momento de empezar los partidos ya no hay controles y la gente empieza a deambular por el barrio sin tener la entrada correspondiente.



Espero que alguna autoridad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, policial o quien corresponda se haga cargo de este tema que afecta la tranquilidad del barrio.