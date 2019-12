Invasión de Ecobicis II

Según datos proporcionados por el Gobierno de la Ciudad, el sistema Ecobici tiene más de 400 estaciones, más de 4000 bicicletas, más de 160.000 usuarios registrados y rompió su propio récord con 18.000 viajes en un solo día.



Juan José Mendez, secretario de Transporte, dijo al respecto: “El sistema juega un rol fundamental en este cambio cultural que está transformando la ciudad, permitiendo que la movilidad sustentable esté al alcance de todos”.



El sistema es gratuito y cuenta con el sponsoreo del Banco Itaú y Mastercard. Para usar las bicis hay que registrarse, desde la Web o la APP Baecobici. Las bicicletas están disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana. El tiempo de uso es de 1 hora (de lunes a viernes) y de 2 horas (los fines de semanas y feriados).



Las bicicletas tienen un diseño más liviano, ergonómico y robusto. Están diseñadas para un uso intensivo. Tienen el sistema “Rollerbrake”, que garantiza frenadas más seguras, Poseen luces LED integradas que se encienden cuando el ciclista empieza a pedalear. Las ruedas son reforzadas y cubiertas con sistema anti pinchadura. El asiento es resistente a la intemperie. El manubrio está reforzado con protector de cables. Cuentan con un canasto para trasladar objetos personales, pedales metálicos y antideslizantes y un timbre.



Parecería ser todo maravilloso, pero la realidad indica que se invadió la ciudad con Estaciones de Ecobici que suelen estar vacías, mientras los usuarios se preguntan: ¿Dónde están las bicicletas?

Desde la cuenta de Facebook de Ecobici, aseguran que conocen la problemática y están trabajando para mejorar la rotación de las bicis, con el objetivo de que todos los vecinos puedan disfrutar del sistema. ¿Quién es el responsable de que el sistema funcione correctamente? ¿La empresa Tembici o el Gobierno de la Ciudad?

Son muchos los reclamos por el mal funcionamiento de las Ecobicis. Reproducimos a continuación las quejas más escuchadas.

“Las quise usar, pero no pude. Pasé por varias estaciones entre Av. Del Libertador y Echeverría hasta M. Pedraza y Av. Crámer y estaban vacías o con bicicletas con las gomas pinchadas”.

“Hace más de 2 meses que me registré con mi tarjeta de crédito y nunca me habilitaron para poder utilizarlas”.

“El sistema anda mal. Es la segunda vez que me suspenden por 5 días por no devolver la bici a tiempo, lo cual es falso”.

“Cada vez que estoy llegando a una estación en la que hay una bicicleta, aparece alguno y se la lleva antes”.

“Estaría bueno que funcione y que haya bicicletas disponibles cada tanto. Una excelente idea pero muy mal implementada”.



“Hay que perfeccionar el enganche de amarre. A mucha gente le cuesta dejar las bicicletas en las estaciones”.

“Nefasto el servicio, la gente se pelea por las pocas bicicletas que hay”.

“Lo que es un milagro es encontrar una bici y que no tenga el botoncito rojo prendido”.

“No hay bicis disponibles porque las usan para los delivery”.

“Un lunes a la 1.55 de la madrugada tendría que haber devuelto la bici que había sacado a las 00:55, pero como todos los anclajes de la estación Excursionistas andan mal, recién la pude devolver a la 1:56, es decir 1 minuto tarde luego de estar un rato probando en distintos anclajes. Me suspendieron 48 horas, es increíble”.

“Nunca hay bicicletas disponibles, y cuando hay, están todas bloqueadas”.

“Las bocinas está todas rotas, ya no se pueden utilizar. Hay bicicletas que te acompañan todo el camino con un extraño ruido, uno anda con miedo pensando que en cualquier momento pasa algo”.

“Podrían poner una persona en cada estación y dar trabajo genuino por lo menos en una franja horaria”.

“Con suerte consigo bicicleta una vez por semana, teniendo varias estaciones en la cercanía de mi casa. Así no funciona este sistema. ¿Por qué no ponen más bicicletas?”.

“Cuando arrancó, el sistema funcionaba muy bien, pero ahora las bicicletas están en pésimas condiciones y nunca hay disponibles, creo que deberían invertir más”.

“Todo muy lindo, pero deberían obligar a los ciclistas a usar casco”.

“Tienen que hacer mantenimiento, están todas las bicis en mal estado y es una odisea encontrar una disponible”.

“Hay que controlar que no las rompan o les roben los asientos y ruedas”.

“En Brasil son las mismas bicicletas y funciona de maravilla, hay camiones reponiendo en las estaciones que faltan y cuando hay alguna bloqueada al toque se la llevan. La diferencia es que en Brasil se paga por mes, si son gratuitas no les cierran los números para contratar gente y prestar un servicio de calidad”.

“Al ser pago, habría menos demanda, esa es la solución”.

“La aplicación no funciona, hay 4 bicis en Gregoria Perez, pero no se pueden desbloquear porque en la APP figura que no hay. En plaza Garicoits figuran 3 pero no están y así sucesivamente”.

“Si quieren que haya bicicletas en las estaciones que hagan el sistema pago, ahí se terminan todos los problemas”.

“Hay que cambiar el sistema para que cuando uno deja una bicicleta, no pueda retirar esa misma, así se evita al piola que se queda sentado en la misma esperando el tiempo para poder sacarla devuelta”.