Los alumnos del Centro de Idiomas N° 10, que funciona en turno vespertino en Moldes 2043 entre Juramento y Echeverría, investigaron y escribieron sobre curiosidades de nuestro barrio. A continuación presentamos sus producciones.

NICOLÁS

Did you know that…?

…. Belgrano was the Capital City of Argentina from June to October 1880. President Nicolás Avellaneda decided to move the Capital City to Belgrano due to an insurrection within the Province of Buenos Aires. During that period the Congress assembled at the current Sarmiento Museum.

¿Sabías que…?

“…Belgrano fue la Capital de la Argentina desde junio a octubre de 1880. El Presidente Nicolás Avellaneda decidió mudar la ciudad capital a Belgrano por una insurrección que hubo en la Provincia de Buenos Aires. Durante ese período el Congreso se reunió en el actual Museo Sarmiento.”

JUAN

….in the corner of Luis M. Campos Ave and Jose Hernandez St there was a big palace. The building had medieval details, gardens and a big entrance gate. There were two lions at the front and that is why it was called «The Lions´ Palace». Dr. Teófilo Lacroze, Federico Lacroze’s son, bought the palace, but for unknown reasons, he and his family left the building. After that, people began to listen to strange noises, sounds and cries coming from the palace. The neighbours said they had seen a ghost walking in the garden. After many years, the palace was demolished and a building of flats was built. Nowadays many people say they have seen the ghost walking around there.

“…en la esquina de la Avenida Luis María Campos y la calle José Hernández había un gran palacio. El edificio tenía detalles medievales, jardines y un gran portón de entrada. Había dos leones al frente y por ello se lo llamaba el “Palacio de los Leones”. El Dr. Teófilo Lacroze, hijo de Federico Lacroze, compró el palacio, pero por razones desconocidas él y su familia se fueron del edificio. Después de esto la gente empezó a escuchar ruidos extraños. Sonidos y llantos que provenían del palacio. Los vecinos dicen haber visto un fantasma que caminaba por el jardín. Luego de varios años el palacio fue demolido y allí se construyó un edificio de departamentos. Hoy en día mucha gente dice que ha visto al fantasma caminando por allí.”

ANNA

Diego Zigiotto ha scritto il libro “Las mil y una curiosidades de Buenos Aires” nel quale ci racconta che il quartiere di Belgrano é stato la capitale dell’ Argentina tra giugno e ottobre 1880. Un’altra curiositá su questo quartiere é che a Belgrano ci sono alcune strade che fanno risalire il loro nome ai nomi degli antichi eserciti argentini: Dragones, Húsares, Cazadores, Artilleros, Miñones, Migueletes, Montañeses e Arribeños. In quest’ultima strada tra Olazabal e Blanco Encalada, troviamo un passaggio chiamato “Los Coloniales” nel quale ci sono 19 case bianche con un grande corridoio. É stato costruito trail 1927 e il 1928. Qui é vissuto Marcos Sastre, scrittore Argentino.

“Diego Zigiotto escribió el libro “Las mil y una curiosidades de Buenos Aires” en el cual nos cuenta que el barrio de Belgrano fue la capital de la Argentina durante el período de junio a octubre de 1880. Otra curiosidad de este barrio es que algunas de sus calles tienen el nombre de los antiguos regimientos argentinos: Dragones, Húsares, Cazadores, Artilleros, Miñones, Migueletes, Montañeses y Arribeños. En esta última calle, entre Olazábal y Blanco Encalada, se encuentra un pasaje llamado “Los Coloniales”. Aquí todavía hay 19 casas blancas con un gran corredor que fue construido entre los años 1927 y 1928. Aquí vivió el escritor argentino Marcos Sastre.”

SOFÍA

….there is a replica of the Statue of Liberty at Barrancas de Belgrano. It was made by the same french sculptor, Mr Frédéric Auguste Bartholdi, who made the big one, 93 metres tall, that is in New York City. This replica

is about 3 metres tall and it was bought by the City Government. It is a bit hidden so you have to look for it if you want to appreciate it.

“….hay una réplica de la Estatua de la Libertad en las Barrancas de Belgrano. Fue realizada por el mismo escultor francés, Frédéric Auguste Balrholdi, quien hizo la estatua grande, de 93 metros de alto, que está en la ciudad de Nueva York. Esta réplica es de unos 3 metros de alto y fue comprada por el gobierno de la Ciudad. Está algo escondida por lo que deben buscarla si quieren apreciarla.”

Agradecemos a las profesoras Patricia Luna y Alicia Petroff que trabajaron e investigaron junto a sus alumnos.

Por Lic. Daniela Delgado

Directora CECIE N°10 DE 10