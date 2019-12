Techito por si llueve

Muchos usuarios de los colectivos que pasan por Barrancas de Belgrano están indignados por no tener un techo en dónde esperar el colectivo. Reproducimos a continuación algunas de las quejas:

“Las paradas de colectivos de la estación de Belgrano C que están sobre Virrey Vértiz necesitan refugios para poder soportar las inclemencias climáticas”.

“En el Paseo Beijing, en Barrancas de Belgrano, las paradas de los colectivos están ubicadas bajo los rayos del sol, sin árboles que puedan dar sombra. Ideal para estos de días de altas temperaturas”.

“Los que tomamos colectivos todos los días en Barrancas – Estación Belgrano C, necesitamos paradas techadas”.

“No hay ni un solo árbol en la estación de Barrancas de Belgrano. Tampoco volvieron a poner los refugios de las paradas de colectivos”.

“Por favor hagan las paradas de colectivos en Barrancas de Belgrano, no puede ser que no estén identificadas y no cuenten con refugios para combatir la lluvia y el sol”.

“En las paradas de colectivos de Barrancas de Belgrano (zona nueva) por favor coloquen toldos, carpas o algo. Esperar el colectivo bajo el sol o la lluvia es imposible y más en verano”.



“Todo muy linda la obra del tren MITRE, quedo hermoso, pero en Barrancas de Belgrano se olvidaron de poner las paradas de colectivos. En lo días de lluvia, la gente se moja esperando el bondi”.

“En Barrancas está muy lindo el Viaducto, pero las paradas de colectivos no tienen un reparo para la lluvia”.



“Estaban tan apurados en inaugurar la Mega Super Estación que nos les quedó tiempo para pensar en la gente. Parece que a las autoridades no les importa si un señora mayor tiene que esperar el colectivo parada, bajo la lluvia o soportando los rayos del sol en un día de treinta y pico de grados”.