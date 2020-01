Cine en el Museo

Durante el mes de enero de 2020 en el Museo Sarmiento que está ubicado en Cuba 2019, se está realizando el Ciclo de Cine “Los cuatro llamados del cartero”, un programa que se compone de distintas transposiciones a partir de la novela “El cartero siempre llama dos veces” (1934) de James M. Cain. Las copias se proyectan en su idioma original con subtítulos en castellano y la entrada es libre y gratuita.

Este domingo 19 de enero a las 16:30 horas se proyectará “El cartero siempre llama dos veces” (Título original: The postman always rings twice), una película estadounidense del año 1946, dirigida por Tay Garnett. La película está protagonizada por John Garfield, Lana Turner, Cecil Kellaway, Hume Cronyn, Leon Ames y Audrey Totter. Es la primera adaptación cinematográfica estadounidense de la novela; las dos anteriores fueron la francesa Le Dernier Tournant en 1939, y la italiana Obsesión en 1943. En 1981 se haría otra adaptación homónima estadounidense, esta vez con los actores Jack Nicholson y Jessica Lange como protagonistas. Sinopsis: Frank Chambers (John Garfield), un joven vagabundo, encuentra trabajo en un restaurante de carretera (diner) regentado por el dueño Nick Smith (Cecil Kellaway) y su joven esposa Cora (Lana Turner). Pronto Frank y Cora empiezan a tener un romance furtivo y planean escapar, pero fracasan en el intento. Entonces, Cora le sugiere a Frank asesinar a su marido con el fin de seguir con su relación y mantener el negocio.